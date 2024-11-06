砥砺奋进 真抓实干 全力推动卫生健康事业高质量发展 ——访市卫生健康委党组书记、主任李金乐

岁寒人心热，建设正当时。目前，位于伊滨区的西交大二附院洛阳医院项目正加快收尾施工和开诊前准备工作，投用后将有力促进百姓“近”享国家级高水平医疗服务。

岁寒人心热，建设正当时。目前，位于伊滨区的西交大二附院洛阳医院项目正加快收尾施工和开诊前准备工作，投用后将有力促进百姓“近”享国家级高水平医疗服务。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议强调，要加快健全基本公共服务体系，推动发展成果更多更公平地惠及群众，为我们做好新一年卫生健康工作提供了行动指南。”日前，市卫生健康委党组书记、主任李金乐在接受洛报融媒记者专访时说。

李金乐表示，市卫生健康委将深入贯彻落实会议精神，坚持基本医疗卫生事业公益属性，持续深化医药卫生体制改革，着力增强卫生健康服务均衡性可及性，以砥砺奋进、真抓实干的精神状态，全力推动全市卫生健康事业高质量发展，为现代化洛阳建设奠定坚实的健康基础。

持续深化医药卫生体制改革。推进医疗、医保、医药“三医”协同发展和治理。完善医疗服务价格动态调整机制，加快实现我市医疗服务价格与经济发展水平相适应。

加快促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。高质量运营呼吸、中医(脑病)国家区域医疗中心和5个省级区域医疗中心，推动市妇幼保健院与广州妇女儿童医疗中心紧密型合作深入开展。加快推进西交大二附院洛阳医院项目建设。加快完善分级诊疗体系，打造省级县域临床重点专科。

健全完善公共卫生服务体系。加快推进省级区域公共卫生中心建设，推动市、县疾控机构传染病监测预警中心高效运行。促进医防协同、医防融合，大力培养防治兼备的复合型人才。深入开展健康洛阳行动和爱国卫生运动，倡导积极健康生活方式。

扎实推进中医药传承创新发展。坚持中西医并重，加强中医优势专科能力和中医药人才队伍建设，不断提升中医药核心竞争力。

支持促进“一老一小”服务提质增效。加强公立综合医院儿科、老年医学科和精神卫生服务建设，着力扩大普惠托育服务供给，实施好中央财政支持普惠托育服务发展示范项目。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李红磊)