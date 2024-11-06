阵风7级！明后两天冷空气来袭

刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主。14日～15日、18日～19日受西路冷空气影响，风力较大。

刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主。14日～15日、18日～19日受西路冷空气影响，风力较大。 刚刚，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主。14日～15日、18日～19日受西路冷空气影响，风力较大。 具体预报 今天夜里：晴天到多云。 14日(周二)：多云到晴天，西北风4级左右，阵风7级左右，气温-1℃～9℃。 15日(周三)：晴天间多云，西北风3级～4级，阵风6级～7级，气温-5℃～5℃。 16日(周四)：晴天，气温-3℃～10℃。 17日(周五)：晴天到多云，气温-3℃～10℃。 18日(周六)：多云转晴天，西北风3级～4级，气温1℃～14℃。 19日(周日)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温2℃～16℃。 20日(周一)：晴天间多云，气温1℃～16℃。⑥