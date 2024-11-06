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除夕燃庭燎 守岁迎新春（细说古韵年俗）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.01.13 08:18
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　　编者按

　　快过春节啦！春节古称元日、元正、正日、元旦、新年等。宋人吴自牧在《梦粱录》中解释：“正月朔日，谓之元旦，俗呼为新年。一岁节序，此为之首。”自春节成为世界“非遗”，咱就都成了非遗传承人！今起细说古韵年俗，看哪些适合传承发展。

　　大年三十举办篝火晚会，人们围着篝火载歌载舞，祈求新年兴旺、驱邪消灾，暖暖火光映照着张张笑脸，传递彼此的祝福——这份浪漫由来已久，古代每逢除夕，宫廷就会举行盛大而庄重的年俗活动：燃庭燎。民间百姓“拾樵供岁火”，烧旺火，同样期盼燎去旧灾晦，迎来新气象。

　　晋平公与庭燎：师旷劝学的智慧

　　“七十岁想学习，是否为时已晚？”春秋时期，晋平公向乐师师旷发问。师旷答：“何不炳烛乎？”晋平公诧异：“你怎么能戏弄君主？！”

　　师旷坦言：“双目失明的盲臣，怎敢戏弄君主？”他解释：“少而好学，如日出之阳；壮而好学，如日中之光；老而好学，如炳烛之明。掌灯前行，总好过摸黑走路！”师旷用三个比喻说服晋平公，达到了劝学的目的。

　　师旷所说的“烛”并非蜡烛。在蜡烛问世前，烛即庭燎，是在易燃的一束枝条，如干芦苇、艾蒿或沤麻剩下的麻茎等材料中，灌入耐燃且光焰明亮的油类，点燃后竖起来照明，就是现在的火把或火炬。

　　古人使用庭燎有讲究。《礼记》称：“烛不见跋(音同拔)。”跋指火炬底部的把儿。这话是说，家里晚上有客，不要等火炬烧到把儿了才换，以免客人产生厌倦之心而告辞。庭燎数目也应与身份、地位相匹配：“天子百，上公五十，侯、伯、子、男三十”，齐桓公遵礼当用五十，却在大庭竖起一百支火炬照明。春秋时期礼崩乐坏，齐桓公带了个坏头。

　　周宣王与庭燎：《诗经》中的勤政故事

　　庭燎的基本功能是夜间照明，庭燎快燃尽时，天就要亮了。

　　《诗经》中有一首《庭燎》，讲述中兴之主周宣王早年勤政的故事：“夜如何其(音同基)？夜未央，庭燎之光。君子至止，鸾声将将(同锵)。夜如何其？夜未艾，庭燎晣晣(音同哲)。君子至止，鸾声哕哕(音同会)。夜如何其？夜乡(同向)晨，庭燎有煇(音同灰)。君子至止，言观其旂(音同旗)。”

　　周宣王问，现在是夜里啥时候？负责报晓的鸡人回答：“长夜漫漫还未天亮，庭中火炬火光明亮。诸侯朝见快要来了，车铃声从远处传来。”

　　过一会儿，周宣王又问，几点了？鸡人答：“夜色蒙蒙还未天亮，庭中火炬烧得正旺。诸侯朝见就要来到，车铃叮当由远而近。”

　　等啊等，周宣王再问，鸡人耐心道：“长夜将尽天快亮了，庭中火炬将熄，烟气缭绕。诸侯朝见已来到，旌旗正在风中飘。”

　　全诗细节生动，用词精妙：夜色渐变，从未央，到未艾，再到向晨；火光渐变，从明到暗，从旺火到冒烟；诸侯的车铃声起初锵锵而急促，等到近了，时间还充裕，剩下的路可以慢慢走，铃声随之舒缓，哕哕而有节奏。这些都衬托出：周宣王急着上早朝哩！

　　隋炀帝与庭燎：奢华背后的年俗祈愿

　　春节，庭燎又添新功能：烧得旺旺的，祈求新年兴旺！

　　西晋时，傅玄作《庭燎诗》描绘洛阳宫中春节的盛大喜庆：“元正始朝享，万国执圭璋。枝灯若火树，庭燎继天光。”

　　数百年后的隋朝，洛阳皇宫燃庭燎的场面更是壮观，唐宋笔记中皆有记载。

　　唐太宗贞观初年，国富民安，这年除夕，皇宫装扮华丽，妃嫔盛装打扮，宫中燃庭燎，明如白昼。唐太宗邀请隋炀帝的遗孀萧皇后在宫里看“春晚”。

　　《太平广记》中有一段对话。唐太宗问萧皇后：“今晚的陈设跟隋炀帝当年比较，哪个更气派？”萧皇后笑而不答，唐太宗追问，她只好说：“他是亡国之君，陛下是开创基业的明君，岂能相提并论！”唐太宗更好奇了，萧皇后便回忆了隋宫每年除夕的奢靡场景——

　　殿前诸院堆起数十座“火山”，烧的全是沉香木。火光暗了，就将甲煎香扔进去助燃，火焰腾起数丈，香飘数十里。一夜之间，能烧掉两百多车沉香、两百石甲煎香。殿内房中不燃膏火，悬挂一百二十个大珠照明，光比白日，还有许多价值连城的夜明珠……

　　回忆结束，萧皇后补充道：“我看陛下所用之物，完全没有这些奢侈品，殿前所焚尽是柴木，殿内所烧皆是膏油，乍觉烟气熏人，其实并不华丽。”唐太宗听罢良久不言。这番话明面上是讽刺隋炀帝奢侈，唐太宗却“心服其盛”，羡慕隋宫过年场面盛大！

　　很多年后，晚唐诗人李商隐游历隋宫旧址，写下《隋宫守岁》，诗曰：“消息东郊木帝回，宫中行乐有新梅。沈香甲煎为庭燎，玉液琼苏作寿杯……” 其实，烧沉香如何？烧柴木又怎样？即使如今不在家燃庭燎、烧旺火，开火做顿年夜饭，看电视里的篝火晚会，同样能驱邪消灾、新年兴旺！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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