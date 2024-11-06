除韩旗路以东，瀍河区其他区域全时段禁放烟花爆竹

近日，“美丽新瀍河”微信公众号发布消息称，瀍河区除韩旗路以东外，全域全时段禁放烟花爆竹。
近日，“美丽新瀍河”微信公众号发布消息称，瀍河区除韩旗路以东外，全域全时段禁放烟花爆竹。
近日，“美丽新瀍河”微信公众号发布消息称，瀍河区除韩旗路以东外，全域全时段禁放烟花爆竹。具体内容如下：
瀍河回族区人民政府关于禁止燃放烟花爆竹的通告
为切实维护公共安全和人民群众人身、财产安全，减少环境污染，营造良好生产、生活环境，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国文物保护法》《烟花爆竹安全管理条例》《河南省大气污染防治条例》《洛阳市汉魏故城保护条例》和《洛阳市人民政府关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告》等规定，瀍河区除韩旗路以东外，全域全时段禁放烟花爆竹。
本通告自2025年1月10日起施行。
特此通告。
2025年1月10日
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