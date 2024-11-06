产值突破31亿元！宁德时代洛阳基地迈入“生产+建设”新阶段

产值突破31亿元！位于洛阳市伊滨区的宁德时代洛阳基地近日交出发展“成绩单”。

产值突破31亿元！位于洛阳市伊滨区的宁德时代洛阳基地近日交出发展“成绩单”。

这里有火热的生产势头。

随着项目一期电池工厂正式投产，企业迅速进入产能高峰期。电芯生产线与PACK生产线运转不停，一块块行业领先的麒麟电池陆续驶向产业下游，即将作为“动力心脏”，在多款国产新能源汽车上大显身手。

根据近期工信部网站显示，宁德时代洛阳基地将承担小米汽车首款SUV小米YU7的储能总成生产任务，进一步为“新三样”发展作出贡献。

这里有“冷清”的运行画面。

车间不见人，但闻设备响。瞄准全球智能制造最高水平，以“灯塔工厂+零碳工厂”为标准，宁德时代洛阳基地大力推进智能化升级，积极布局新技术、新装备、新应用。

随着智能设备高效联动，生产节拍稳定流畅，这里每1秒即可下线一个电芯，每2.5分钟即可生产一个电池包，单体电芯失效率低于10亿分之一，体现着极限智造的速度和能力，车间内处处洋溢新质生产力的动人风光。

一边是生产快马加鞭，一边是建设接连提速。

在创下“对接签约100天、项目落地100天、一期厂房9个月封顶”的“洛阳速度”基础上，宁德时代洛阳基地自投产以来，由初期建设迈入“生产+建设”新阶段。傍晚时分频频亮起的塔吊灯带，已成为此处独特的建设风景。

“为抢抓进度，我们在多个子项目上启动24小时‘白加黑’昼夜施工，建设画面简直一天一个样！”项目建设指挥部办公室负责人李珂由衷感叹道。