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徐衣显主持召开文旅文创体育类企业座谈会征求对政府工作的意见建议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.10 08:25
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徐衣显主持召开文旅文创体育类企业座谈会征求对政府工作的意见建议
创新引领增特色做强文旅文创新品牌
提质转型促融合培育产业链群新动能

　　昨日，市长徐衣显主持召开文旅文创和体育行业企业座谈会，围绕发挥洛阳文旅、体育等资源优势、保持城市顶流出圈良好态势，做大做强文旅产业、做深做实文旅融合、做优做特文旅品牌开展深入讨论交流，并围绕完善政府工作报告和改进政府工作，广泛征求企业意见建议。

　　“如何用好‘体育+’，打造‘跟着赛事去旅行’文体旅融合品牌活动”“能否探索‘研学+’，融入多元业态解锁体验场景”“怎样守护‘创意+’，加大文博文创知识产权保护力度”……座谈会上，伊龙滑雪、立昂体育、意外博物、双元围棋、魏坡新序、伊川龙凤山、栾川隐心谷民宿、携程集团、九朝研学、京洛锦文创、黄河澄泥砚传习所、悠旅国旅、一拖东方红工业研学游、康泰国旅春圃研学、市导游协会等文体文旅、文创研学企业和行业机构负责人先后发言。大家谈心得、讲体会、献良策，围绕文旅服务提质、体旅深度融合、文创产品打造、研学产品创新、红色资源开发、城市拓客引流、民宿集群建设等诸多方面提出真知灼见。徐衣显不时插话，与大家深入交流，针对大家反映的事项，现场交办有关部门做好跟进对接，进一步修改完善政府工作报告，加强趋势性、专题性研究，建立台账化清单，形成专业化方案，努力把大家的“金点子”转变成推动文旅体产业融合高质量发展的“金钥匙”。

　　徐衣显对各位企业家为洛阳经济社会发展作出的贡献表示感谢，充分肯定了大家在文旅文创体育融合发展方面的积极探索。他表示，市委、市政府高度重视文旅产业发展，抢抓产业风口，注重文化赋能，丰富业态场景，创新引流方式，走出一条独具特色的新文旅产业发展之路。要抢抓机遇、把握市场。顺应文旅文创消费多元化、供给多样化、需求个性化的趋势，加强对产业市场发展趋势、消费场景打造、现象级产品等研究，找准工作的着力点和突破口，持续保持文旅顶流热度，不断壮大新文旅产业集群。要创新引领、厚植优势。坚持走个性路、打特色牌，树立市场思维、运营思维、平台思维，更大范围聚合优质资源，升级新业态、丰富新场景、打造新IP，推出更多新品、首品、精品，提升城市吸引力影响力美誉度。要提质转型、融合发展。准确把握“流量密码”，创新旅游业态、服务方式、消费模式、管理手段，更加注重创意驱动、科技赋能、跨界融合，培育文旅文创新质生产力。要塑造品牌，强链聚群，加强政府引导、区域协作、平台联动，进一步深化创新、合作、运营、研发、投资等模式，构建全市域点线无缝衔接、全业态串珠成链的文旅发展空间形态，加快塑造洛阳文旅新品牌，助力洛阳建设传承中华文化的世界级旅游目的地。

　　任丽君等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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