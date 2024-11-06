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俄罗斯电竞高手：洛阳的盛唐文化令人赞叹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.10 08:09
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　　9日下午，备受瞩目的2024《反恐精英》亚洲职业邀请赛(洛阳站)(XPL S3洛阳站)在洛阳市体育中心体育馆开赛。

　　作为“梦回神都·古韵洛阳”活动之一，本次比赛在前期海选赛上就引发线上线下玩家强烈关注。9日的比赛现场，玩家与观众的热情持续高涨。

　　9日下午至深夜，共有6支战队参赛。在前两场比赛中，来自中东地区的外国战队——“集结号”发挥出色，先后以13∶5和13∶0战胜两支战队取得两连胜。

　　现场的大屏幕上，无论是手持双枪短兵相接，还是抱着狙击枪强势压制，抑或拎着AK47冲入敌阵……一个个精彩激烈的画面令观众发出阵阵欢呼。

　　“我非常喜欢洛阳，尤其是这里传承一千多年的盛唐文化，令人赞叹。”在观众席观赛的俄罗斯著名电竞选手“毛子”愉快接受了记者的采访。

“毛子”

　　作为国际知名电竞选手，“毛子”会说普通话，在抖音平台拥有数十万粉丝，也经常与中国拥趸互动。他说，来洛阳这几天，先后去了天堂、明堂和应天门景区，品尝了洛阳地方小吃。对洛阳灿烂的文化，他赞不绝口，希望更多海外友人来洛阳打卡旅游。“毛子”在电竞游戏中更喜欢使用家乡产的AK47，也希望和队友并肩作战，在洛阳夺得冠军。

　　“我有些宅，平时不怎么旅游，但是洛阳美味的羊肉汤令我印象深刻。”中国知名电竞选手“茄子”拥有1000多万抖音粉丝，他在比赛的间隙表达了对洛阳的喜爱，并向洛阳的粉丝们致以问候。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 钱瑾兮 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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