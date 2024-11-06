晴好天气控场 下周洛阳最高气温16℃

今日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，14至15日受西路冷空气影响，风力较大。

今日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，14至15日受西路冷空气影响，风力较大。 今日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，14日至15日受西路冷空气影响，风力较大。 具体预报 今天夜里：晴天间多云。 1月10日(周五)：晴天到多云，气温-5℃～9℃。 1月11日(周六)：晴天间多云，气温-2℃～11℃。 1月12日(周日)：晴天，气温-3℃～10℃。 1月13日(周一)：晴天转多云，气温-3℃～16℃。 1月14日(周二)：多云转晴天，西北风4级到6级，气温-2℃～13℃。 1月15日(周三)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-4℃～7℃。 1月16日(周四)：晴天到多云，气温-4℃～12℃。⑥