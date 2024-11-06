洛阳今年将推行多项医保惠民政策

实现职工医保个人账户跨省共济使用、推动临床常用药品耗材大幅降价……9日召开的洛阳市医疗保障工作会议透露，今年洛阳市将围绕抓好参保扩面工作、完善多层次保障体系建设等“十大任务”，推动医疗、医保、医药协同发展和治理，为群众就医提供坚强保障。

实现职工医保个人账户跨省共济使用、推动临床常用药品耗材大幅降价……9日召开的洛阳市医疗保障工作会议透露，今年洛阳市将围绕抓好参保扩面工作、完善多层次保障体系建设等“十大任务”，推动医疗、医保、医药协同发展和治理，为群众就医提供坚强保障。 实现职工医保个人账户跨省共济使用、推动临床常用药品耗材大幅降价……9日召开的洛阳市医疗保障工作会议透露，今年洛阳市将围绕抓好参保扩面工作、完善多层次保障体系建设等“十大任务”，推动医疗、医保、医药协同发展和治理，为群众就医提供坚强保障。 推进“医保钱包”建设。进一步规范城乡居民普通门诊统筹待遇，年度支付限额提高至350元。推进“医保钱包”建设，实现职工医保个人账户跨省共济使用。加强门诊慢特病医保管理服务，推动门诊特药实现线上申报。 加强儿童用药保障。巩固扩大生育保险覆盖面，持续加强生育医疗费用待遇保障，允许使用职工医保个人账户或个人账户通过家庭共济支付产前检查、计划生育和生育医疗费个人负担部分，减轻参保群众经济压力。将辅助生殖服务项目纳入医保支付，加强儿童用药保障。 防范化解因病返贫致贫风险长效机制。落实医疗救助对困难群众的参保资助和医疗费用救助政策，做好医疗救助对象信息共享和就医管理服务，不断健全防范化解因病返贫致贫风险长效机制。 推进长护险制度建设。稳妥推进长期护理保险工作，做好长期失能人员日常生活照料和相关医疗护理服务费用保障，有效缓解“一人失能、全家失衡”的社会性难题。 深化医保支付方式改革。鼓励符合条件的医疗机构增加日间手术种类，开展中医日间病房扩围，探索开展儿童康复日间病房医保结算工作。 持续优化结算流程。全力提升医保基金结算效率，确保医保部门与定点医药机构在费用审核完成后的5个工作日内完成款项支付，切实减轻医院资金垫付负担。 深化医疗服务价格改革。积极推进医疗服务价格改革，探索建立更可持续的全市价格管理总量调控机制，构建规范有序的价格分类形成机制，加强医疗服务价格项目与医用耗材支付管理联动。 放大医药集采改革成效。创新集采监管方式，将医药集采落地监管融入医保稽核工作中，打造医药集采落地执行的“五联综合监管”模式，切实推动临床常用药品耗材大幅降价。实现集采药品、耗材、定点医疗机构全覆盖，通过医药集采回款监测和“采、供、配、用”数据结合分析开展专项检查，打通集中带量采购落地的“最后一公里”。 守牢医保基金安全底线。扎实开展专项检查、日常监管，建立健全我市医保基金网格化管理和“码”上举报制度，推进医保基金监管端口向基层前移，调动社会力量共同参与，营造齐抓共管良好社会氛围。 着力提升医保经办服务水平。依托大数据精准分析，对潜在有医保服务需求的参保人通过短信等方式提供主动提醒服务，建设线上“AI+人工”服务平台，实现“线上收单”和“云上帮办”，破解“一老一小”医保业务办理难题。继续织密“15分钟医保服务圈”，深化“三电子两支付”应用，构建“在线购药+医保支付+配送到家”场景，塑造医保便民服务新生态。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 周欣然 通讯员 刘雷 文/图）