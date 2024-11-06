面包车装满烟花爆竹 司机涉嫌违法被交警控制

春节将至，洛阳交警部门持续加强安全隐患排查整治力度。 春节将至，洛阳交警部门持续加强安全隐患排查整治力度。 近日，洛阳交警三大队民警在瀍涧大道石油路口执勤，发现一辆面包车行驶异常，随即将其拦下盘查。经检查，该面包车中装满了烟花爆竹，安全隐患较大，民警一方面控制嫌疑人员，另一方面将车辆移至安全地带，后移交洛阳市公安局西工分局邙岭派出所处理。 民警提醒，非法运输烟花爆竹不仅违法，而且极易引发火灾、爆炸等事故，安全隐患极大，后果不堪设想。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孙德胜 文/图)