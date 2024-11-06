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市人大常委会开展“探访大山里需要帮助的人”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.09 08:26
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　　“最近身体怎么样？”“家里的难题解决了吗？”“还有什么需要帮助的？”昨日，市人大常委会主要负责同志带队前往栾川多地，回访慰问困难群众。

　　去年7月，市人大常委会正式启动“探访大山里需要帮助的人”活动，向机关全体人员发出活动倡议书，鼓励党员干部根据自身实际通过联系交流、走访探视、爱心捐赠等方式，深入基层，为有需要的群众纾困解难，送去实实在在的关怀和温暖。

　　倡议书一经发出，迅速在市人大常委会机关引发积极反响，党员干部职工纷纷表示，要通过此次活动走近群众、了解群众，以实际行动践行为民初心，提升服务群众的意识和能力。

　　活动自开展以来，机关第一党支部前往嵩县纸房镇，机关第四党支部前往洛宁县上戈镇，机关第三党支部前往孟津区杨庄村，机关第二党支部前往嵩县德亭镇和闫庄镇……截至目前，人大党员干部的足迹几乎遍布全市各县区。每到一处，他们与群众面对面交谈，询问家庭经济、疾病治疗、医药费报销、学生就学、农副产品销售等情况，竭尽所能给群众带去温暖与希望。

　　了解大山里困难群众的情况后，怎样才能为其提供切实有效的帮扶？这成了市人大常委会机关各位党员干部的心头事。

　　“组织机关全体人员捐款捐物，让涓涓细流汇成大爱。”“持续探望帮扶，按照人岗适配、双向满意的原则积极争取就业岗位。”……一条又一条具有针对性的措施罗列在活动计划册上。

　　首先，要结对帮扶，压实责任。根据机关各支部人员情况、工作特点及帮扶对象实际情况，开展结对帮扶，压紧压实帮扶责任，确保帮扶到位。其次，要持续探望帮扶困难群众，一方面让这些群众感受到关怀，激励他们克服困难，好好生活；另一方面通过探访活动，了解群众实际情况的变化，适时调整帮扶措施，真正解决群众困难。最后，要具体问题具体分析，不搞“一刀切”式帮扶，针对每一户帮扶对象，具体研判分析后，制订切实可行的帮扶计划。譬如以种植为主要收入来源的帮扶对象，针对其农副产品销路不足等问题，计划定期组织购买农副产品；针对就业困难的帮扶对象，按照人岗适配、双向满意的原则积极为其介绍工作等。

　　“开展‘探访大山里需要帮助的人’活动就是要聚焦解决群众急难愁盼问题，用心用情为群众做好事、办实事、解难事。”市人大常委会主要负责同志表示，下一步将按照活动计划，持续深入基层、走近群众，用更加常态化和精准有效的帮扶让更多群众感受到温暖与关怀。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 乔科心）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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