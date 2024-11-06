2024年“河南文化企业30强”名单发布 洛阳日报报业集团上榜

9日，在郑州举行的2024河南文化产业盛典上，2024年“河南文化企业30强”名单发布，洛阳日报报业集团等洛阳4家企业上榜。这是继入选2023年首届“河南文化企业30强”后，洛阳日报报业集团再次上榜。

9日，在郑州举行的2024河南文化产业盛典上，2024年“河南文化企业30强”名单发布，洛阳日报报业集团等洛阳4家企业上榜。这是继入选2023年首届“河南文化企业30强”后，洛阳日报报业集团再次上榜。

2024河南文化产业盛典由河南省文化和旅游厅、河南省社会科学界联合会指导，河南省文化产业协会主办，其中，“河南文化企业30强”推荐评选工作旨在充分展示我省文化改革发展成效，发现和培育一批具有较强竞争力、影响力的骨干文化企业，发挥其示范引领作用，推动我省文化产业高质量发展。

入选2024年“河南文化企业30强”的企业包括中原出版传媒投资控股集团有限公司、河南日报报业集团有限公司、河南广电传媒控股集团有限责任公司、河南省文化旅游投资集团有限公司等。洛阳市入选的4家企业分别是：洛阳日报报业集团、河南省老君山文化旅游集团有限公司、洛阳文化旅游投资集团有限公司、洛阳朝霞文化股份有限公司。

近年来，洛阳日报报业集团深入践行“移动端、视频化、交互性”理念，有力推动媒体融合向纵深发展，现拥有“报、网、端、微、屏”全媒体平台，综合覆盖受众超过6000万，其中粉丝量超百万的新媒体平台达13个。同时，洛阳日报报业集团以所属媒体平台为支点，开门拓展“平台朋友圈”，构建自媒体公众号矩阵、“洛阳市新媒体联盟”等，聚力助推新时代洛阳出彩出圈。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）