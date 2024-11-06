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洛阳召开市级老同志通报会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.09 20:41
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我市召开市级老同志通报会
江凌讲话 张玉杰参加　　

       9日，市委市政府召开市级老同志通报会，向老同志通报去年以来全市经济社会发展情况和今年工作打算，听取大家对市委市政府工作的意见建议。市委书记江凌出席会议并讲话。

　　会议通报相关情况后，刘典立、潘汉平、杨炳旭、黄元元、刘湖镜、贺敏、刘为民、衡正元、雷清等老同志作了发言。大家对去年以来全市经济社会发展和党的建设取得的成效给予充分肯定，纷纷表示将不忘初心、牢记使命，坚持老有所为、继续发光发热，努力为加快推进现代化洛阳建设凝聚正能量、作出新贡献。

　　江凌代表市委市政府向老同志致以崇高敬意和新年祝福，衷心感谢他们长期以来对洛阳发展的关心支持。他说，洛阳是一座充满希望的城市。去年以来，市委市政府认真落实党中央、省委决策部署，把握大局大势，立足洛阳实际，加快重塑产业格局，着力提升城市品质，加快推动乡村振兴，有序有效化解风险，持续转变干部思维理念，全市经济呈现总体平稳、稳中有进的良好态势，现代化洛阳建设取得了新进展新成效。2025年是“十四五”规划的收官之年，也是推动经济持续回升向好的关键一年。综合研判明年经济形势，风险挑战更加突出，宏观政策更加有力，洛阳发展后劲也更加充足。市委十二届七次全会暨市委经济工作会议对做好今年各项工作进行了部署。市委市政府将始终坚持以创新引领发展，紧紧扭住“三项重点工作”，持续打好科技、文化、生态“三张牌”，更加注重抢抓政策机遇，更加注重抓改革创新，更加注重扩投资促消费，更加注重稳定企业生产经营，更加注重防范化解重大风险，加快重塑产业发展格局，持续提升城市能级，着力促进城乡融合发展，不断增进民生福祉，确保高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

　　江凌指出，广大老同志是现代化洛阳建设的宝贵财富和重要力量。关心关爱老同志历来是我们党的光荣传统和优良作风。各级各有关部门要更加用心用情做好老干部工作，坚持政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，让老同志安心舒心暖心、作用充分发挥。

　　张玉杰、王军、王森、潘开名等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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