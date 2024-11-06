电动车上“捡”手机 一男子被采取刑事强制措施

见别人手机落在电动车上，便顺手牵羊据为己有——这样的“意外之财”要不得。1月9日，记者从洛阳市公安局涧西分局获悉，一名外卖员因此被采取了刑事强制措施。

见别人手机落在电动车上，便顺手牵羊据为己有——这样的“意外之财”要不得。1月9日，记者从洛阳市公安局涧西分局获悉，一名外卖员因此被采取了刑事强制措施。

去年12月19日11时，涧西分局长春路派出所接到群众报警称，其前一晚将电动车停放到单元门口后回家休息，手机在电动车上充电忘记拔下拿走。第二天上午，他准备去上班时发现手机不见了。

接到报警后，民警迅速赶往现场展开调查。在地形复杂的案发区域，民警经过多方走访摸排，从有限的视频监控中，发现一黑衣男子在案发时间段经过手机被盗的电动车附近。之后，该男子又两次进入附近一商家内取餐。民警据此推断该男子疑似外卖员，并确认了其身份，系薛某。

民警通过视频追踪，发现11日16时许，薛某骑电动车前往西工区一手机店。民警通过询问店家得知，当日薛某拿着一台手机询问刷机等问题后离开。去年12月30日，民警发现薛某踪迹后，在涧西区一城中村将其抓获。

经询问，薛某对其盗窃手机的行为供认不讳。目前，薛某已被涧西警方依法采取刑事强制措施，被盗手机已归还失主。

民警提醒广大市民，平时应注意保管好自己的手机、首饰、钱包等财物，千万别为了图省事儿，给不法分子可乘之机。如果捡到他人遗失物品，要及时联系失主或上交给公安机关，切勿随意丢弃，更不能占为己有。否则，不仅可能面临经济赔偿，还可能构成犯罪。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 宋健）