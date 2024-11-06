洛阳新材料产业“链”接大健康风口实现新突破。9日上午，洛阳建龙微纳与参半口腔签署战略合作协议，双方发布共同研发的沸石分子筛材料口腔护理产品，创新引领进军新风口，跨界融合抢占新赛道，为洛阳推动新材料转化应用、培育新质生产力开辟了新路径。市长徐衣显出席活动。

徐衣显出席建龙微纳与参半口腔战略合作协议签署活动

抢滩大健康开辟新材料应用新赛道

做优产业链锻造新质生产力硬支撑

洛阳新材料产业“链”接大健康风口实现新突破。9日上午，洛阳建龙微纳与参半口腔签署战略合作协议，双方发布共同研发的沸石分子筛材料口腔护理产品，创新引领进军新风口，跨界融合抢占新赛道，为洛阳推动新材料转化应用、培育新质生产力开辟了新路径。市长徐衣显出席活动。

建龙微纳是国内吸附类分子筛规模最大、产业链条与产品系列最全的企业之一，下游客户主要以设备和工程企业为主。新研发的沸石分子筛材料，可应用于医疗保健、医药载体、抗菌止血等生命健康领域。参半口腔是口腔护理消费品领域的新势力，旗下口腔护理品牌“参半”引领着行业发展新趋势，现场发布的“参半沸石美白牙膏”，能够定制化精准化满足牙齿清洁的磨擦性能，起到去除牙垢、吸附异味、温和美白等多重效用，为口腔护理行业带来了“温和美白不伤牙”的新解法。

近年来，我市持续深化“万人助万企”活动，不断提升专业化、精准化、全链条服务水平，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。在市科技局、市工信局等相关部门牵线搭桥下，建龙微纳与参半口腔成功达成战略合作，实现沸石分子筛材料在口腔护理领域的技术转化，为分子筛等新材料产业开拓大健康新蓝海打造了示范标杆。

按照协议，未来，双方将持续推动沸石分子筛材料在口腔护理领域的创新技术转化及应用，形成从研发、生产到销售的全链条，打造“口腔+科技”的跨界合作新标杆。建龙微纳还将加快在汽车制造、电子消费品、动物饲料、食品级医药包材以及生物质分离等领域转化应用，努力进军新赛道、抢占新市场，以新质生产力赋能高质量发展。

副市长任丽君，中国口腔清洁护理用品工业协会名誉理事长相建强，中国分子筛协会秘书长闫文付，国家轻工业牙膏蜡制品质量监督检测中心主任孙东方，参半口腔创始人、CEO尹阔，建龙微纳董事长李建波等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 郭学锋)