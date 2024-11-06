龙鳞路旧货市场存在消防安全隐患 回复：要求立即整改

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：龙鳞路旧货市场消防安全措施落实不到位，未按规定配备灭火器等消防器材，存在安全隐患。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：龙鳞路旧货市场消防安全措施落实不到位，未按规定配备灭火器等消防器材，存在安全隐患。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：龙鳞路旧货市场消防安全措施落实不到位，未按规定配备灭火器等消防器材，存在安全隐患。
市消防救援支队回复：接到该举报后我支队立即派消防监督员进行实地核查，针对发现的问题，已要求旧货市场负责人立即整改，并加强日常的消防安全管理。
>>>点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605