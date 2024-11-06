龙鳞路旧货市场存在消防安全隐患 回复：要求立即整改

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：龙鳞路旧货市场消防安全措施落实不到位，未按规定配备灭火器等消防器材，存在安全隐患。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：龙鳞路旧货市场消防安全措施落实不到位，未按规定配备灭火器等消防器材，存在安全隐患。

市消防救援支队回复：接到该举报后我支队立即派消防监督员进行实地核查，针对发现的问题，已要求旧货市场负责人立即整改，并加强日常的消防安全管理。

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