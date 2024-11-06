洛阳15名驾驶员因文明礼让受表扬

因在驾车过程中主动礼让行人，15名驾驶员近日受到市文明办、市交警支队表扬。

因在驾车过程中主动礼让行人，15名驾驶员近日受到市文明办、市交警支队表扬。

去年12月，市文明办与市交警支队联合开展“寻找最美头车”文明交通活动，引导机动车驾驶员争做文明礼让的实践者，推动形成文明出行、守法礼让的良好社会风尚。该活动采取道路监控视频实拍的方式记录道路上的礼让行为，随机挑选“最美头车”驾驶员进行表扬。

在活动现场，市文明办、市交警支队相关负责人郑重地为15名“最美头车”驾驶员颁发了感谢信，并送上“交警小熊”、公交卡等奖励物品，号召大家以他们为榜样，积极参与城市建设和治理，共建和谐美丽城市，共创幸福美好生活。

市文明办相关负责人表示，文明交通作为城市文明形象的重要部分，是彰显城市管理水平、展现城市形象的重要内容。本次活动通过表彰在驾车过程中遵守交法、文明礼让的优秀驾驶员，得到了广大市民的积极响应，营造了讲文明、树新风的浓厚氛围。下一步，将围绕改进创新精神文明建设工作，借鉴此次活动的经验做法，持续开展“文明餐桌我先行，健康生活共践行”“文明旅游新风尚，打卡最美家乡景”等文明行为引导活动，大力选树宣传“文明诚信经营者”“文明礼让好司机”“文明旅游守护者”“光盘行动践行者”等“文明之星”，引导市民共同营造更加文明、和谐、宜居的城市环境。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强)