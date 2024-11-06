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亚洲顶级电竞赛事今日在洛开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.09 08:17
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　　“穿越盛唐洛阳年”上新啦！1月9日至12日，作为“梦回神都·古韵洛阳”活动之一，2024杜康杯《反恐精英》亚洲职业邀请赛(洛阳站)(XPL S3洛阳站)在洛阳市体育中心体育馆举行。

　　这项亚洲顶级电竞赛事，以“共赛同游”为主题，吸引了7个国家10个战队的50多名高手参赛，将从国际视野展现古今辉映洛阳城的独特魅力。此次大赛的指导单位是河南省电竞协会、洛阳市体育局，支持单位是河南体育发展基金会，主办单位是上海歆赛文化传播有限公司，协办单位是洛阳市全民健身中心、洛阳市电竞协会。

　　赛事主办方介绍，《反恐精英》是世界上最流行的第一视角射击游戏。《反恐精英》亚洲职业邀请赛于2023年7月在中国上海成功举办首站。2024年赛事品牌升级，于7月底进行了第二站比赛，经不完全统计，整体网络播放量在5000万左右，话题订阅人数近2000万。

　　此次大赛将成为电竞爱好者狂欢的盛会，助力洛阳青年友好型城市建设。作为“穿越盛唐洛阳年”活动之一，此次比赛也将成为洛阳展示厚重文化的国际舞台。参赛的明星选手在比赛之余将沉浸式体验洛阳的历史文化，穿汉服，游应天门、龙门石窟等具有洛阳隋唐文化特色的景区，品尝洛阳地方小吃，通过短视频等形式，将洛阳呈现给世界各地的电竞爱好者，形成电竞城市品牌效应。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 钱瑾兮)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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