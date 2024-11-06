扎实有序推进各项重点工作 全力实现一季度“开门红”

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委重要会议精神，通报市四大班子重要工作预安排，统筹协调、安排部署近期重点工作。

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委重要会议精神，通报市四大班子重要工作预安排，统筹协调、安排部署近期重点工作。

会议强调，要深入贯彻落实省委书记刘宁来洛调研精神，提高政治站位、扛牢使命责任，立足中原城市群副中心城市定位，明确目标任务，梳理重点工作项目，推动部署任务落地落实，为全省大局作出更多贡献。要持续全面学习贯彻市委全会暨市委经济工作会议精神，准确研判经济形势、把握工作原则，找准洛阳优势特色，明晰重点工作和关键抓手，精准研究工作方法，建立完善工作机制，共同推动全市经济持续向好、稳中有进。要全力推动一季度重点工作落地落实，紧盯重点项目、关键任务，聚焦产业发展、重大基础设施建设及“1+3”高品质古都文化体验区等重点项目推进举措、季度目标，抓好具体工作落实，确保一季度实现“开门红”。要统筹抓好春节前后重要活动，加强沟通衔接，细化时间安排，提前谋划、及早着手，高质量做好筹备工作，精准高效推动各项工作落地落实。要扎实做好春节期间安全稳定工作，统筹做好值班值守、风险防范化解等工作。要深入谋划、扎实做好2025年度重点工作，准确把握发展新趋势新变化，深入研究全市“十五五”规划编制，用好政策机遇，发挥特色优势，打好高质量发展主动仗，奋力开创现代化洛阳建设新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）