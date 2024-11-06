“杜康”获评省级工业遗产

记者昨日从市工信局获悉，2024年河南省省级工业遗产认定名单近日发布，由汝阳杜康酿酒有限公司申报的“杜康酿酒车间及桑泥窖池”成功入选。

记者昨日从市工信局获悉，2024年河南省省级工业遗产认定名单近日发布，由汝阳杜康酿酒有限公司申报的“杜康酿酒车间及桑泥窖池”成功入选。

该项工业遗产位于汝阳县，核心物项包括杜康桑泥窖池、杜康酿酒车间、杜康古法酿酒工艺和名人书画家赠予酒厂的书画等。

杜康酿酒车间及桑泥窖池始建于1975年，包含白酒标准化酿酒车间6个、窖池2436个。其中，车间融合了杜康传统古法和当代酿酒工艺，是当时全省规模最大、设备最先进的酿酒车间；窖池由百年以上老酒作坊窖池直接迁移建成，部分经古法工艺增量扩建而成，是当时中原地区规模最大的老窖池群。该项工业遗产整体建筑风貌特色鲜明，具有明显的20世纪70年代工业建筑特色，是当代工业设计的典范。

目前，通过杜康老窖池修复项目等，该项工业遗产的多个核心物项得到有效保护：酿酒车间、桑泥窖池均在正常使用中；杜康古法酿酒工艺在传承中实现不断创新；各类书画原件保存完好，成为传播杜康文化的重要载体。

工业遗产是指在工业长期发展进程中形成的具有较高历史价值、科技价值、社会价值和艺术价值的工业遗存。加上此次入选的，我市迄今已有国家级工业遗产4个、省级1个、市级1个。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王黎丽 李巍）