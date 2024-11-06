就在今晚！CCTV-1《文脉春秋》“洛阳篇”来了！

“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”。这里是天下之中，是十三朝古都，是李白杜甫的第一次相会之地，是狄仁杰断案追凶的神都，是一代女皇武则天君临天下的圣殿，是花开时节动京城牡丹王国，是衣冠南渡的客家人的出发地。今晚18:20，CCTV-1，《文脉春秋》带您打卡古城：河南洛阳。

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中轴线引领城市规划变迁，“蔡侯纸”推动中华民族演进，龙门石窟绽放艺术之光，牡丹更是飞上了太空！别忘了去老君山，俯瞰“河山拱戴”的绝美盆地。1月10日CCTV-1央视综合频道18:20档，跟随《文脉春秋》奔赴河南洛阳品味古韵与新姿交织的魅力，穿越千年不是梦！