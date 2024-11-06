徐衣显与中科院过程所副所长李春山举行工作会谈

9日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国科学院过程工程研究所副所长李春山等举行工作会谈，围绕矿山清洁开发、矿产提质增效、资源循环利用等进行深入交流，形成广泛共识。

9日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国科学院过程工程研究所副所长李春山等举行工作会谈，围绕矿山清洁开发、矿产提质增效、资源循环利用等进行深入交流，形成广泛共识。

徐衣显对李春山等一行表示欢迎。他说，近年来，洛阳市深入践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，高质量推进矿山环境治理和生态修复，高标准开展历史遗留矿山修复治理，全链条加快矿产企业转型升级，全方位提升矿产资源规模化集约化开发利用水平，因地制宜加快探索矿产资源型经济转型提质的新路子，绿色矿山数量名列全省前茅，铝基新材料产业规模迈上千亿级。希望中科院过程所、泽兴矿业与洛阳加强深度对接，按照“立足生态、着眼经济、系统开发”的原则，持续改善矿山生态环境，提升矿产资源集约节约、高效利用水平，实现生态效益、经济效益和社会效益同步提升。希望中科院过程所发挥科技研发优势，立足服务国家战略，以推广铝土矿提质及尾渣综合利用技术为抓手，协同推进矿产资源高效利用，全面增强国家战略资源安全保障能力，推动科技创新“关键变量”转化为高质量发展的“最大增量”。

李春山等介绍了低品位铝土矿提质项目背景及进展情况并表示，洛阳矿产资源丰富、产业基础良好、创新动能强劲、发展潜力巨大，将坚持以“绿”为底、向“新”而行，加快构建产学研用协同创新体系，有序推进科技攻关、联合踏勘、中试实验、项目立项等前期工作，提升矿产资源开发利用绿色化、低碳化、智能化水平，为洛阳高质量发展作出更大贡献。

副市长李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)