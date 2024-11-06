寒假期间，洛阳中小学学科类培训将全部暂停

今日，“洛阳市教育局”发布通知称，寒假期间，全市81家合规的学科类培训机构将按下暂停键，暂停中小学学科培训。

今日，“洛阳市教育局”发布通知称，寒假期间，全市81家合规的学科类培训机构将按下暂停键，暂停中小学学科培训。具体内容如下：

尊敬的家长朋友：

您好！

根据国家“双减”政策要求，任何校外培训机构或个人不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。

一、学科类培训将全部暂停

寒假期间，全市81家合规的学科类培训机构将按下暂停键，暂停中小学学科培训。其他机构或个人也不得在寒假期间以任何形式开设学科培训班。

二、重点关注孩子健康成长

为有效落实“双减”政策，寒假期间，请家长朋友们不要额外增加孩子作业负担，多加关注学校寒假作业完成情况；重点关注孩子健康成长，树立科学育儿观念，理性确定孩子成长预期，努力形成减负共识，摒弃教育焦虑，拒绝家庭教育“内卷”。加强对孩子网络行为监管，防止孩子沉迷网络。督促孩子按时就寝，确保充足睡眠。要引导孩子从事力所能及的家务劳动，开展适宜的体育锻炼、阅读和文艺活动。要积极与孩子沟通，关心关注孩子身心健康，帮助其养成良好的学习和生活习惯。

三、违规学科培训将被严查

根据国家“双减”政策要求,任何校外培训机构或个人不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训，请您和孩子自觉遵守。寒假期间，市教育局将从市校外培训执法检查人员库中抽调执法人员组成若干个检查组持续开展明察暗访，对进行非法办学、违规培训的机构或个人，依法依规严肃查处。

家长朋友，人生不是短跑，教育不是速成，要相信“每一个孩子都是一粒种子，只是花期不同”，品行比知识更重要，健康比成绩更重要，爱心比能力更重要，让我们共同携手，同心、同向、同行，构建和谐教育环境，一起守护孩子健康快乐成长！

2025年1月10日

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