首批“美豫名品”企业名单发布 洛阳17家企业入选

9日记者从洛阳市市场监管局获悉，河南省质量强省战略工作领导小组办公室发布首批授权使用“美豫名品”企业名单，共授权128家企业160类(个)产品使用“美豫名品”，其中，洛阳共有17家企业26类(个)产品入选。

9日记者从洛阳市市场监管局获悉，河南省质量强省战略工作领导小组办公室发布首批授权使用“美豫名品”企业名单，共授权128家企业160类(个)产品使用“美豫名品”，其中，洛阳共有17家企业26类(个)产品入选。 9日记者从洛阳市市场监管局获悉，河南省质量强省战略工作领导小组办公室发布首批授权使用“美豫名品”企业名单，共授权128家企业160类(个)产品使用“美豫名品”，其中，洛阳共有17家企业26类(个)产品入选。 这些企业和产品分别是—— 制造业： 中信重工机械股份有限公司，授权产品矿用磨机； 第一拖拉机股份有限公司，授权产品大中型拖拉机； 洛阳轴承集团股份有限公司，授权产品轴承； 洛阳轴承研究所有限公司，授权产品特种轴承、精密轴承； 中国船舶集团有限公司第七二五研究所，授权产品船舶压载水处理系统、风电叶片； 洛阳栾川钼业集团股份有限公司，授权产品钼铁、仲钨酸铵； 中钢洛耐科技股份有限公司，授权产品焦炉、热风炉、玻璃窑用硅砖，镁铬、镁铝复合材料； 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司，授权产品成型分子筛； 中色科技股份有限公司，授权产品有色金属加工装备； 麦斯克电子材料股份有限公司，授权产品单晶硅抛光片； 洛阳杜康控股有限公司，授权产品酒祖杜康小封坛酒、酒祖杜康12窖区酒； 中航光电科技股份有限公司，授权产品连接器； 普莱柯生物工程股份有限公司，授权产品猪圆支二联灭活疫苗、鸡新支流法四联灭活疫苗。 旅游景区： 龙门石窟，5A景区； 老君山景区，5A景区； 洛阳白云山景区，5A景区。 初级农产品： 洛阳众森农业有限公司，授权产品洛宁苹果。 2023年，河南省政府印发《关于实施品牌发展战略推进“美豫名品”公共品牌建设的实施意见》，提出围绕工业、农业、服务业、区域“四大领域”，实施品牌体系建设、质量品牌提升、质量基础设施效能提升、品牌形象塑造推广、品牌保护“五大工程”，聚力培育一批管理科学规范、竞争力不断提升的“美豫名品”。经企业自愿申请、省辖市级政府(行业主管部门)推荐、资格审查、品牌价值评价、专家评议、社会公示等程序后授权使用“美豫名品”。 洛阳市市场监管局相关负责人表示，品牌是经济高质量发展的重要象征，下一步，该局将进一步加强质量品牌建设，引导入选企业在质量管理、品牌引领、质量创新等方面发挥引领表率作用，把品牌优势转化为质量变革和产业提升的强大动能，不断提升河南品牌的美誉度和核心竞争力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 赵富光 阎永峰 文/图)