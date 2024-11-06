请注意防范！今晚起洛阳将迎大风天气

今日，“洛阳气象”发布最新天气预报称，据最新气象资料分析，未来几天我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，11日、14～15日受西路冷空气影响，风力较大。
今日，“洛阳气象”发布最新天气预报称，据最新气象资料分析，未来几天我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，11日、14～15日受西路冷空气影响，风力较大。
今日，“洛阳气象”发布最新天气预报称，据最新气象资料分析，未来几天我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，11日、14～15日受西路冷空气影响，风力较大。
具体预报如下：
今天夜里：晴天到多云，偏西风3级～4级，阵风6级左右。
11日(周六)：晴天到多云，偏西风4级左右，阵风6级～7级，气温-3℃～10℃。
12日(周日)：晴天间多云，偏西风2级～3级，气温-2℃～9℃。
13日(周一)：晴天转多云，气温-3℃～13℃。
14日(周二)：多云转晴天，西北风4级左右，阵风6～7级，气温-1℃～10℃。
15日(周三)：晴天，西北风3～4级，气温-4℃～6℃。
16日(周四)：晴天间多云，气温-3℃～10℃。
17日(周五)：晴天到多云，气温-3℃～12℃。⑥
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