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李亚检查调度“五一”假期值班、安全生产等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.01 21:12

李亚在检查“五一”假期值班、安全生产等工作时强调
坚持以人民为中心的发展思想
用奉献付出守护社会和谐稳定

　　5月1日是国际劳动节，也是“五一”假期首日。当日上午，市委书记李亚来到市委总值班室，检查调度节日值班值守、安全生产、文旅消费、疫情防控等工作，看望慰问坚守岗位的干部职工，向全市各条战线的广大劳动者致以节日问候。

　　在市委总值班室，李亚通过视频会商系统同部分县区及公安、应急管理、重点景区等单位值班人员进行视频连线，检查值班值守情况，并针对各辖区、各行业安全生产重点领域和薄弱环节，逐一提出具体要求。

　　李亚指出，越是节假日，广大党员干部越要多一分奉献、多一些付出，用我们的辛苦和担当守护人民群众的幸福和安宁。各级各部门要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实省委、市委部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，把扎实做好“五一”期间各项工作作为学党史、悟思想、办实事、开新局的现实检验，严格执行值班值守纪律，切实把安全责任扛牢抓实、把民生福祉放在心上，全力以赴确保社会大局和谐稳定，营造平安欢乐祥和的节日气氛。

　　李亚强调，要牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，进一步压实各环节安全生产责任，切实统筹好发展和安全。要细致摸清安全底数，加强属地管理、行业排查和企业自查，全面梳理本地区、本行业安全生产重点领域和关键环节，强化安全隐患排查治理，做到底子清、情况明、有实招。要优化完善应急预案，健全市县联动机制，充实应急物资储备，加强应急队伍建设，确保关键时刻拉得出、用得上、起作用。要提升重大事件响应处置能力，强化指挥调度，一旦发生问题及时快速反应、科学有效处置，切实保障人民群众生命财产安全。

　　李亚强调，要聚焦发力“五一”消费市场，深入实施消费提力行动，激发文旅消费潜力，以丰富多样的文旅产品更好满足多层次、多样化旅游消费需求。要抓好景区服务品质提升、旅游市场秩序维护等工作，着力提高游客满意度，彰显洛阳文明城市形象。要完善常态化疫情防控举措，坚决防止疫情输入反弹。

　　赵会生参加活动。(洛报融媒记者 白云飞)
[ 责任编辑：潘亮]
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