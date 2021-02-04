五一小长假首日，奇境栾川迎来小高峰，小城处处显精彩！

奇境栾川五一小长假首日，天空作美，晴空映照着四海宾朋齐笑脸，度假首选栾川，已成为游客们出游习惯。

奇境栾川五一小长假首日，天空作美，晴空映照着四海宾朋齐笑脸，度假首选栾川，已成为游客们出游习惯。5月1日，小长假第一天，旅游市场平稳有序，亮点纷呈。

各大景区创意频出，互动体验主题活动深得游客好评

今天一大早，在鸡冠洞景区停车场及周边道路旁，景区工作人员正忙着疏导车辆，确保道路畅通，保障游客快速顺利停车。同时，鸡冠洞推出全园沉浸式互动体验节目。园区大门口，上午9点准时开始众仙迎客开园节目，祝福满满；游园途中，汉服快闪，乐意陶陶；游客边走边看节目，良好的体验获赞无数。

重渡沟景区的蔷薇花海节，五色鲜花装扮的主会场满目璀璨；倒垂花伞迎空而落，北国江南一派欣欣向荣；线上线下红包不断，你拍我送，更是诚意满满。

同时，老君山仙山花海节迎来了众多游客拍照打卡，“远赴人间惊鸿宴，老君山上吃泡面！”定制版老君山粉丝专属泡面五一惊艳亮相，竹海野生动物园美食及演艺正在免费进行，抱犊寨三大演艺(抛球选婿、绿林抢亲，徐额战抱犊寨)现场欢呼声不断，王府竹海景区内的抖友门已享受了特惠入园，天河大峡谷内来自洛阳、平顶山两地的市民正开心的兑换着免费的门票，龙峪湾“两元午餐”有序领取，各景区活动精彩连连，让首日到达奇境栾川的游客们感到了不一样的贴心与惊喜。