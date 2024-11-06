徐衣显到孟津区调研重点项目建设、产业发展等工作

昨日，市长徐衣显到孟津区调研重点项目建设、产业发展等工作，强调要深入学习贯彻全省第十五期“三个一批”项目建设活动有关精神，强化全要素保障，优化全方位服务，深化全链条赋能，切实把项目建设绩效转化为高质量发展实效，奋力实现一季度“开门红”，为现代化洛阳建设提供有力支撑。

徐衣显在孟津区调研时强调

全要素保障推动项目建设提质增效

全链条赋能为高质量发展夯基垒台

昨日，市长徐衣显到孟津区调研重点项目建设、产业发展等工作，强调要深入学习贯彻全省第十五期“三个一批”项目建设活动有关精神，强化全要素保障，优化全方位服务，深化全链条赋能，切实把项目建设绩效转化为高质量发展实效，奋力实现一季度“开门红”，为现代化洛阳建设提供有力支撑。

中石化(河南)炼油化工有限公司全面投入运营，是百万吨乙烯项目的实施主体。徐衣显实地了解企业资产重组、生产经营等情况，鼓励企业以深化改革为契机，加快向“深”突破、向“新”攀升、向“质”图强，扩大优质产品供给，强化产销联动衔接，拓展增效创效空间。在百万吨乙烯项目一线，徐衣显深入实地了解项目建设进展、设备采购、服务保障、产业配套等情况，认真听取化工园区扩区、乙烯配套产业园建设、上下游图谱编制、链群企业招商等工作汇报。

徐衣显指出，绿色石化新材料产业基地是洛阳产业发展“头号工程”。要加快石化产业绿色高端转型，做强千亿级产业集群，着力打造绿色石化产业先行区、先进材料产业示范区。要聚焦堵点难点，紧扣时间节点，强化地企协同、部门协作，细化清单事项，强化要素保障，创新投资、建设、管理、运营模式，确保百万吨乙烯项目早建成、早投产、早见效。要优化施工组织，秉承“技术先进、产品高端”理念，有序推进关键设备、长周期设备订货，积极运用新技术、新工艺，加快形成新质生产力。要突出集群培育，建强平台载体，优化产业布局，精准招商、强链聚群，促进产业链上下游适配性对接、协同式发展，构建现代化产业体系。

孟津区通过招新引优、培大育强，推动新材料产业与风口关联、向风口转型。徐衣显分别到中硅高科300t/a碳化硅、洛阳熙之奥新材料年产2000吨电子级环氧树脂等重点项目，现场了解项目规划、建设进展，与企业负责人交流产品应用、市场前景等情况，鼓励企业把准产业趋势，加快技术迭代，拓展应用场景，打造细分领域的“独角兽”，以“含新量”成就“含金量”。徐衣显强调，孟津区和相关部门要强化土地、资金等要素保障，科学制订产业规划，构建一流产业生态，加快培育优势产业集群，不断拓展发展新空间、培育发展新动能。

中石化(河南)炼油化工有限公司党委书记王家纯，市领导王太钢、何武周等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)