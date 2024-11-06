洛阳培育消费增长点 让城市“流量”变消费增量

“好想大声说爱你/试着去改变明天/打破逐渐冻结的时间……”6日傍晚，一阵熟悉的电音伴着篮球赛场背景音奏响，打破了寒冬的寂静，让广州市场特色商业街区“热”了起来，“年轻化”已成为时下消费新特征。

“好想大声说爱你/试着去改变明天/打破逐渐冻结的时间……”6日傍晚，一阵熟悉的电音伴着篮球赛场背景音奏响，打破了寒冬的寂静，让广州市场特色商业街区“热”了起来，“年轻化”已成为时下消费新特征。

非遗大赏、年货市集、二次元、跨年舞蹈、音乐会……为迎接双节到来，洛阳市各大商圈装扮一新，仪式感拉满，不少商圈开展跨年迎新特色活动，推出满减消费券的同时，在跨年夜延长营业时间，点燃消费热情。

消费一头连着宏观经济，一头连着千家万户，是经济增长的重要引擎。回顾2024年，“扩大消费”一直是贯穿其中的重点。

今年以来，洛阳通过启动“青春洛Young 潮享消费”“洛YOUNG夏日奇遇季”“盛世华诞，神都同庆”等200余场商贸促消费活动，激活消费“一池春水”。

消费场景新意十足。洛阳通过主题集市、剧本娱乐等，拉动新板块引流：各特色商业街区围绕咖啡茶饮、动漫电竞、音乐街舞等引入一系列年轻化消费场景；联动商场等主体，举办汽车拉力赛、国潮美食节、正大好市等活动，打造新的潮流时尚消费引流点；推动魏坡·新序、西工小街等提升改造，创新开展“武皇盛宴”等沉浸式餐饮项目，植入更多有市场吸引力的新业态。

各类首店纷至沓来。近年，洛阳大力发展“首店经济”“首发经济”，入驻洛阳的品牌首店正多点开花。据统计，去年，全市引进喜茶等知名品牌首店20余家。截至目前，洛阳已引入各类品牌2000余个，提升消费品质，集聚城市人气，推动洛阳消费迈向高端化、国际化。

“以旧换新”强势带动。在全省率先启动汽车、家电、家装厨卫、电动自行车等多领域以旧换新工作，出台《洛阳市推动消费品以旧换新实施方案》《洛阳市加力实施消费品以旧换新工作方案》；其中，在省定基础上新增家装厨卫16个补贴品类增加至27个品类，举办2024洛阳“焕新出行”汽车以旧换新生活节、绿色智能家电家居以旧换新等活动100余场。

洛阳市委十二届七次全会暨市委经济工作会议提出，要准确把握“消费场景从传统商业综合体转向特色文商旅街区、消费方式从线下转向线上线下协同”的趋势变化，着力重塑商业发展新模式，全方位激发消费活力。

2025年，洛阳将顺应消费场景、消费方式新趋势新变化，积极推进线上线下消费融合发展，大力发展直播电商、即时零售等消费新业态，激发消费新活力；系统谋划消费品以旧换新工作，争取更多绿色、智能产品纳入政策覆盖范围，全面释放以旧换新政策效应。

此外，洛阳将实施零售业创新提升行动，推动传统百货商超“一店一策”改造提升，培育一批“小而美”“专而精”特色店铺，支持洛阳本土品牌连锁化、规模化，增强“洛阳味道”“洛阳宿”品牌影响力；大力发展直播电商、即时零售等线上消费新业态激发消费活力。

展望2025，“大力提振消费”成为洛阳年度工作重点之一。洛阳正在将高质量发展的成果不断转化为高品质的消费服务，实现经济“一池活水”与人民美好生活的双向奔赴。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 文/图)