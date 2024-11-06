中色科技有色金属加工工业互联网平台获国家级称号

记者从中色科技股份有限公司获悉，该企业打造的有色金属加工工业互联网平台成功填补行业空白，并于近日获得2023年度“中国有色金属优秀科技成果”称号。

记者从中色科技股份有限公司获悉，该企业打造的有色金属加工工业互联网平台成功填补行业空白，并于近日获得2023年度“中国有色金属优秀科技成果”称号。 记者从中色科技股份有限公司获悉，该企业打造的有色金属加工工业互联网平台成功填补行业空白，并于近日获得2023年度“中国有色金属优秀科技成果”称号。 该平台充分利用云计算、物联网、大数据、移动互联网等新一代信息技术，可帮助有色金属加工行业企业解决新材料研发效率不高、生产管控能力不强、产品质量不稳定等问题，通过打造有色金属行业加工领域互联共享、全域赋能的工业服务新生态，有效促进有色金属加工企业实现智改数转网联升级，赋能行业高质量发展。 中色科技有色金属加工工业互联网平台于2022年被确定为省级工业互联网平台培育对象。该平台成功填补有色金属加工行业空白，可实现有色金属加工产线数据可视化等工业应用，迄今已直接服务企业21家，间接服务企业900多家。 聚焦该平台建设，中色科技成功签订1000多万元合同，并主导编制行业标准1项，参与行业标准1项、团体标准1项，进一步提升了河南省工业互联网应用的影响力。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张翼航) 相关链接 “中国有色金属优秀科技成果”评选 “中国有色金属优秀科技成果”评选由中国有色金属学会牵头组织，是我国有色金属领域的一个重要奖项，旨在推动中国有色金属领域研究和技术创新，充分展示我国有色金属领域的重大科学和技术成果。 (陈曦)