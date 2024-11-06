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洛阳出台建立健全现代企业制度实施方案 7个关键词带您读懂新政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.07 08:13
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　　6日，洛报融媒记者从洛阳市民营经济发展局获悉，洛阳市出台《关于引导和鼓励民营企业加快建立健全现代企业制度的实施方案》，提出16项具体举措，进一步引导和鼓励全市民营企业加快建立健全现代企业制度，推动民营经济高质量发展。

　　·关键词：“六大转变”

　　以“四上”企业为重点，通过促进民营企业建立健全现代企业制度，实现民营企业产权结构向股份化转变、企业决策向民主化转变、企业班子向职业化转变、企业经营向规模化转变、融资渠道向多元化转变、员工管理向人性化转变的“六大转变”目标，力争每年实现10家左右民营企业建立现代企业制度。

　　·关键词：现代企业组织制度

　　促进民营企业制定规范的公司章程，在公司章程中明确公司的类型、规模、经营范围、营业期限，明确公司的组织结构，明确公司的财务、劳动人事、业务管理方式等；引导企业规范组建公司股东会、董事会、监事会和经理层，明确各自的职权及议事规则，调整优化原有家族制企业的治理结构。

　　·关键词：科学规范管理制度

　　引导民营企业建立一整套延应现代市场经济发展的内部管理制度和外部约束机制，优化企业业务流程和组织结构；对上市后备企业实施分层动态培育，支持上市后备企业通过新三板、新四板挂牌“试水锻炼”，借助资本市场实现股权流动，扩大资产规模，实现转型升级。

　　·关键词：产权结构优化

　　引导企业进行资本的多元化、社会化改造，实现企业产权结构的多元化、企业投资主体的多元化，进行股份制运作、公司化经营；引进外部战略投资，鼓励民营企业通过参与收购、产权受让、投资控股、合资合作等方式全面参与混合所有制经济发展，吸引社会资本投资，拓宽融资渠道，实现企业产权多元化，促进企业做大做强。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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