洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

观展览、赏非遗，到关林庙会寻年味儿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.07 08:06
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　关林景区近日推出3项展览并启动配套的免费讲解服务，还计划在春节期间举办“关林年皆如愿”关林春节非遗庙会沉浸式体验项目。这是记者昨日从关林景区得到的消息。

　　3项展览

　　关庙楹联展：位于关林仪门广场

　　对山西运城解州关帝庙、湖北当阳关陵、福建东山关帝庙、福建泉州通淮关岳庙等各地关帝庙的楹联进行梳理，挑选出作词、书法较为有名的正能量楹联进行展出。

　　关公文化图片展：位于关林西长廊

　　通过“关羽生平”“走向神坛”“千年林庙”“信俗之源”“祈福圣地”“文化活动”等篇章，详细介绍关羽生平事迹、关林古建风貌、关公文化内涵。

　　中国古代兵器展：位于关林东长廊

　　展出的兵器涵盖刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉等多个门类，几乎实现“十八般兵器”全覆盖，让观众直观地了解中国兵器文化的相关知识。

　　“文明使者 爱在关林”免费讲解活动

　　为了提升游客观展体验，关林景区每日10时、16时为观众免费提供两场讲解服务。

　　“关林年皆如愿”关林春节非遗庙会沉浸式体验项目

　　时间：1月29日至2月12日(正月初一至正月十五)

　　包含洛阳非遗市集、“财富盲盒”三国知识大比拼互动式体验项目、非遗展演、“财神巡游赐福”打卡活动、“挂福灯敲福鼓祈鸿愿”祈福活动等。

　　关林景区相关负责人表示，今年的春节庙会活动将在保留传统祈福内容的基础上，新增不少互动体验项目，更加突出非遗活态展演，力争为游客奉上一场具有地方民俗特色的文化盛宴。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张旭）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    强化重症护理专科培训 守护患者生命健康
    强化重症护理专科培训 守护患者生命健康
    强化重症护理专科培训 守护患者生命健康
        近日，由洛阳市护理学会重症护理专业委员会主办，洛阳市第一人民医院承办的2024年洛阳市重症护理专业委员会...
  • ·用中成药治疗感冒 洛阳中医提醒……
  • ·服用奥司他韦能抵御病毒侵袭吗？
  • ·省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刘宁到洛阳市调研
  • 26人！洛阳市直机关公开遴选公务员
  • 济新高速公路项目加紧推进【组图】
  • 徐衣显到孟津区调研重点项目建设...
  • 全国首批！洛阳三个项目上榜卓越...
  • 洛阳晴冷天气持续 注意补水防燥
  • 《新时代百项考古新发现》出版 洛...
  • 艺考生注意！河南2025艺术类省统...
  • 给羽绒服做个Spa！洛阳家政能手教...
  • 洛阳出台建立健全现代企业制度实...
    		•
    百姓呼声
    洛阳城市阳台地面标识英文翻译有误？
    龙门石窟地下停车站缺少安全标识（图）
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    关林庙游记

    康百万庄园

    新年 龙门走走

    人像
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605