观展览、赏非遗，到关林庙会寻年味儿

关林景区近日推出3项展览并启动配套的免费讲解服务，还计划在春节期间举办“关林年皆如愿”关林春节非遗庙会沉浸式体验项目。这是记者昨日从关林景区得到的消息。

关林景区近日推出3项展览并启动配套的免费讲解服务，还计划在春节期间举办“关林年皆如愿”关林春节非遗庙会沉浸式体验项目。这是记者昨日从关林景区得到的消息。

3项展览

关庙楹联展：位于关林仪门广场

对山西运城解州关帝庙、湖北当阳关陵、福建东山关帝庙、福建泉州通淮关岳庙等各地关帝庙的楹联进行梳理，挑选出作词、书法较为有名的正能量楹联进行展出。

关公文化图片展：位于关林西长廊

通过“关羽生平”“走向神坛”“千年林庙”“信俗之源”“祈福圣地”“文化活动”等篇章，详细介绍关羽生平事迹、关林古建风貌、关公文化内涵。

中国古代兵器展：位于关林东长廊

展出的兵器涵盖刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉等多个门类，几乎实现“十八般兵器”全覆盖，让观众直观地了解中国兵器文化的相关知识。

“文明使者 爱在关林”免费讲解活动

为了提升游客观展体验，关林景区每日10时、16时为观众免费提供两场讲解服务。

“关林年皆如愿”关林春节非遗庙会沉浸式体验项目

时间：1月29日至2月12日(正月初一至正月十五)

包含洛阳非遗市集、“财富盲盒”三国知识大比拼互动式体验项目、非遗展演、“财神巡游赐福”打卡活动、“挂福灯敲福鼓祈鸿愿”祈福活动等。

关林景区相关负责人表示，今年的春节庙会活动将在保留传统祈福内容的基础上，新增不少互动体验项目，更加突出非遗活态展演，力争为游客奉上一场具有地方民俗特色的文化盛宴。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张旭）