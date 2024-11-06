洛阳举办推动发展新质生产力第十三期主题培训班

围绕新能源汽车产业链，聚焦新能源汽车电池产业，日前，我市举办推动发展新质生产力第十三期主题培训班。

围绕新能源汽车产业链，聚焦新能源汽车电池产业，日前，我市举办推动发展新质生产力第十三期主题培训班。

本次活动由市委组织部主办，市发展改革委、伊滨区管委会承办。清华大学材料物理博士后、洛阳氢沄氢能产业研究院院长方芳，河南省科技专家库专家成员、中航锂电(洛阳)有限公司高比能电池开发负责人孙晓宾现场授课，重点讲解国内外氢燃料电池、锂电池产业发展现状和趋势，对洛阳新能源汽车电池产业发展提出建议。全市新能源汽车产业布局县区政府分管领导及发改部门负责人，市直相关委局分管负责同志等百余人参加学习。

新能源汽车、锂电池、氢燃料电池等给中国制造增添了新亮色，是发展新质生产力的重要引擎。我市近年积极发挥工业基础雄厚、科研实力突出等优势，统筹推进新能源汽车产业提质发展，抢占产业发展新赛道，做大做强产业集群。后续我市将坚持把新能源汽车产业作为抢占风口新赛道、培育新质生产力的重要抓手，以创新赋能核心竞争力提升，大力开展细分领域技术攻关，加快培育壮大新能源汽车产业链，为推动形成新质生产力贡献力量。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王明东)