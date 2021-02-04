来“东方博物馆之都” 感受“五一”假期的N种打开方式

28日，洛报融媒记者从洛阳市多家博物馆获悉，这个“五一”假期，“东方博物馆之都”依然推出了丰富多彩的活动，等待您的参与。

28日，洛报融媒记者从洛阳市多家博物馆获悉，这个“五一”假期，“东方博物馆之都”依然推出了丰富多彩的活动，等待您的参与。

每一件文物，都凝聚着古代劳动人民的智慧，映射出当时的文化水平。5月1日下午两点半，洛阳博物馆将推出“畅游青铜时代”亲子活动，由博物馆内的文博专家带领小朋友一起认识青铜器，感受青铜器中蕴藏的文化内涵。

“畅游青铜时代”活动还设置了游戏环节，孩子们在规定时间内从文物卡中选出对应的卡片即可，优胜者还可以获得小礼物。活动适合8岁至12岁的孩子参加，每个孩子需要一名家长全程陪同，如果您感兴趣，可拨打电话(0379)69901020报名。