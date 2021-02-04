“五一”假期，来隋唐大运河博物馆看老船票展览吧【视频】

“五一”假期马上开启，您打算去哪儿转转？4月30日，洛报融媒记者从隋唐大运河博物馆获悉，一场关于老船票的展览——“河洛扁舟”洛阳运河上的古渡口船票记忆展刚刚在这里开展，如果您感兴趣可以去看看。
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公元605年，营建东都洛阳的工程刚刚开始，隋炀帝下诏“发河南诸郡男女百余万，开通济渠。自西苑引谷、洛水达于河，自板渚引河通于淮”。通济渠，便是隋唐大运河的起始段。随后，隋炀帝又修了邗沟、永济渠和江南河，连通海河、黄河、淮河、长江和钱塘江。五年后，也就是公元610年，沟通中国南北的隋唐大运河正式形成。
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