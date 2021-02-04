46.78万人次，这个五一，奇境栾川不一般！

今年五一，随着国内疫情形势转好以及奇境栾川的品牌效应的提升，栾川迎来旅游接待高峰。5月1日—5日，栾川接待游客46.78万人次，实现旅游收入3.2亿元。重渡沟乡村度假游深得游客喜欢，被央视点名！

今年五一，随着国内疫情形势转好以及奇境栾川的品牌效应的提升，栾川迎来旅游接待高峰。5月1日—5日，栾川接待游客46.78万人次，实现旅游收入3.2亿元。重渡沟乡村度假游深得游客喜欢，被央视点名！

假日旅游消费火爆，客源结构更加优化

老君山景区的龙头效应明显，五天时间共接待游客11.5万人次，实现旅游收入2703万元，位居全省前五，特别是景区在5月2日当天已将3日的门票售罄。本次五一假期的来栾游客中，自驾游占比达到70%以上，游客来源地不仅限于洛阳、郑州等周边城市，有相当一部分游客是从湖北、浙江、山西、陕西、甘肃等地赶来，说明栾川旅游市场半径明显扩大。

文旅活动创意频出，游客体验更加丰富

老君山仙山花海节迎来了众多游客拍照打卡，“远赴人间惊鸿宴，老君山上吃泡面！”定制版老君山粉丝专属泡面五一惊艳亮相。众仙齐聚，迎八方宾朋！鸡冠洞“众仙迎客”迎宾仪式与游客见面。重渡沟景区的蔷薇花海节，五色鲜花装扮的主会场满目璀璨，线上线下红包不断，诚意满满。竹海野生动物园推出美食及演艺免费活动，抱犊寨三大演艺(抛球选婿、绿林抢亲，徐额战抱犊寨)现场欢呼声不断。王府竹海景区内的抖友们享受到了特惠入园。天河大峡谷内来自洛阳、平顶山两地的市民开心的兑换着免费的门票。龙峪湾“两元午餐”有序领取，各景区活动精彩连连，让到达奇境栾川的游客们感到了不一样的贴心与惊喜。

党政部门联动有力，旅游保障更加完善

节前，我县召集公安、交通、卫健、应急管理等45个相关单位，召开“五一”旅游接待工作推进会，对假日期间交通、旅游景区、餐饮、住宿、购物等场所疫情防控、安全生产、旅游接待进行全面部署，成立综合协调组、服务保障组、保畅治安组、安全保障组、宣传舆论组、市场监管组等六个工作推进组，全方保障假期轶序安全。在五一来临之际，县应急管理局联合县市场监管局、县文广旅局、交通局等部门，对全县A级景区及其他涉旅单位进行安全大检查。各乡镇召开五一接待动员会，对辖区内农家宾馆、餐饮单位逐户签订诚信经营合约，在显要位置公布价格欺诈投诉电话。

全域服务优质高效，文明旅游蔚然成风

各乡镇在旅游重点路段设立游客咨询点，安排志愿者为游客提供咨询、茶水、分流等服务。县交警大队践行“只纠章不罚款”承诺，并允许来栾游客在全城街道辅道内免费停车。各政府大院大门敞开，为广大游客提供免费卫生间、免费停车场。县假日指挥调度中心咨询热线24小时运转，工作人员及时收集整合各类旅游信息，摸排房源，接受游客问询。深夜11点，依然有旅游志愿者行进在街头，为找不到住宿地点的游客提供帮助，指挥中心人员工作到凌晨2点，不让一名游客露宿街头。5月2日晚9:00，在接到商丘游客郑先生的住宿咨询电话后，重渡村“匆匆那年”民宿老板刘红丽在自家民宿住满游客的情况下，及时协调重渡村委，将用于值班的一间房屋收拾好免费给游客住，让游客备受感动。

乡村旅游亮点频现，精品民宿成为新宠

奇境栾川全域旅游助推乡村振兴有实效，养子沟村山地花海引来众多游客打卡，风车主题山湾村让游客体验到了回归自然的亲子乐趣。陶湾万花谷花香正浓，游人如织。铁路小镇王坪村、新南村伊河围绕，群山青翠，火车宾馆、咖啡屋、动车模拟试驾有新意，伊河田园缓步其中别有风味。潭头镇拨云岭村、大王庙村、庙子镇庄子村等村内，游人徜徉其中，好不惬意！唐家庄土乱爬举办越野车大赛，吸引全国各地越野爱好者前来参加。

个性化、高品质出游需求不断增强，越来越多的游客将自然环境优美、相对独立、居住舒适的精品民宿作为休闲度假的首选，精品民宿每间房的均价在500元以上，是一般家庭宾馆的好几倍，但仍供不应求，据统计，五一期间，全县88家精品民宿，入住率均达到100%。部分如花宿，风吹过，拾光二十度、莘野·览山院等精品民宿在五一前都已预订完毕，五一期间全部爆满，一房难求。

奇境栾川，全域皆景，立夏初临，避暑季，敬请期待！