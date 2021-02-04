强劲复苏！“五一”假期洛阳旅游接待量再创新高 文旅消费大幅增长

刚刚过去的“五一”假期，天气晴好，温度适宜，游客出游热情高涨。洛阳文化旅游市场安全有序，旅游接待量再创新高，文旅消费实现大幅增长。

“五一”假期，老城十字街人流如织 洛报融媒记者 张怡熙/摄

刚刚过去的“五一”假期，天气晴好，温度适宜，游客出游热情高涨。洛阳文化旅游市场安全有序，旅游接待量再创新高，文旅消费实现大幅增长。



统计数据显示，今年“五一”假期(5天)，洛阳市共计接待市民和游客472.38万人次，旅游综合收入43.83亿元，与2019年同期(4天)相比分别增长47.37%和38.85%。