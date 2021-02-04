“五一”假期期间，洛阳城市区“双抢”警情零发案

“五一”假期期间，洛阳警方多措并举护航市民、游客出行、旅游，城区社会治安大局良好，未发生影响社会稳定及危害人民群众生命财产的重大案(事)件。
“五一”假期期间，洛阳警方多措并举护航市民、游客出行、旅游，城区社会治安大局良好，未发生影响社会稳定及危害人民群众生命财产的重大案(事)件。
“五一”假期期间，洛阳警方多措并举护航市民、游客出行、旅游，城区社会治安大局良好，未发生影响社会稳定及危害人民群众生命财产的重大案(事)件。
假期期间，洛阳警方实行三分之一力量备勤，安排足够警力确保景区和大型活动安全。同时，加大对景区客流量和主要道路车流量的研判，提高预警预测能力。
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