“五一”假期期间，洛阳城市区“双抢”警情零发案

“五一”假期期间，洛阳警方多措并举护航市民、游客出行、旅游，城区社会治安大局良好，未发生影响社会稳定及危害人民群众生命财产的重大案(事)件。

“五一”假期期间，洛阳警方多措并举护航市民、游客出行、旅游，城区社会治安大局良好，未发生影响社会稳定及危害人民群众生命财产的重大案(事)件。

假期期间，洛阳警方实行三分之一力量备勤，安排足够警力确保景区和大型活动安全。同时，加大对景区客流量和主要道路车流量的研判，提高预警预测能力。