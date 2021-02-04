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支付宝平台发布了“五一”消费数据 游客在洛消费大幅飙涨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.05 19:02

　　互联网时代，最为显著的变化就是支付方式的多样化，如今出门在外，只需带个手机就可以轻松通过第三方支付平台做到移动支付，免去带现金的苦恼。

　　5日，支付宝平台发布了“五一”消费数据。根据数据显示，“五一”期间，全国景区交易额较2020年同期上涨200%，酒店住宿等行业增长翻倍，甚至远超2019年同期，强势反弹。游客在洛阳2021年线下消费笔数较2020年同期新增超150%，成为全国线下消费笔数增长最高的城市之一。

　　今年“五一”期间，出游人次创下历史新高，火爆的“补偿式出游”直接带动了景区、酒店、商圈等消费的大幅飙涨。

　　支付宝数据显示，从5月1日到5月3日，全国景区交易额较2020年同期上涨200%，酒店交易不仅较去年同期增长120%，甚至比2019年同期还要上涨近一倍。其中，游客在洛阳2021年线下消费笔数较2020年同期新增超150%，成为全国线下消费笔数增长最高的城市之一。此外，西工区、洛龙区的线下消费笔数增长率也超过200%；西工区的景区消费笔数较2020“五一”同期增长165%；老城区的餐饮消费笔数增长最快；吉利区的酒店消费笔数增长最快。

　　节庆出游除了网红城市，乡村美景也备受青睐，县域消费同样火热。支付宝数据显示，“五一”期间，河南中牟县的消费笔数位居全国县域第一，成为全国最能“买”的县城。浙江永嘉县、浙江苍南县、浙江平阳县、江西南昌县、湖南长沙县、安徽肥西县、福建闽侯县、浙江嘉善县、广东惠东县，跻身“五一”期间消费热度最高的十大县城。

　　假期出游使得线上服务需求直线上升。与此同时，出行、防疫和移动充电成“刚需”，相应的共享打车、线上购票、打车、在线政务服务以及充电小程序是最受欢迎生活服务小程序。在堵车、排队的路上，仅5月1日就有超过200万人通过支付宝地下室“蹦迪”游戏互动消遣。

　　值得注意的是，“小镇青年”成为“五一”假期拉动消费新动力，三四五线出游消费人次占比6成。而且，这一届“小镇青年”花钱更注重消费品质和文化生活享受。支付宝数据显示，同比2020年同期，三四线人群对博物馆、剧本杀、线下演出、密室、美业等搜索均有大幅增长，其中演出搜索量上涨超22倍、博物馆搜索量涨近18倍。（洛报融媒记者 贾臻）
[ 责任编辑：席倩倩]
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