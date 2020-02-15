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1000多个岗位！本周六，涧西区将办大型招聘会

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-28 18:42
往年招聘会

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市涧西区相关部门获悉，本周六，2020洛阳市涧西区科技型中小企业秋季招聘会将在洛阳国家大学科技园毕昇园举行，100多家科技型企业提供1000多个就业岗位。

　　本次招聘会由涧西区政府、市先进制造业集聚区管委会联合主办，所有参加招聘的企业和应聘者均无须缴纳任何费用。招聘活动全程采取“线上(注册、直播、招聘)+线下(招聘、成果展)”的形式，现场包括企业招聘区和成果展示区，目前还有少量企业展位，有意愿企业可在10月30日前进行企业线上报名，并在线选取展位。与此同时，求职者可在线注册，届时准时参加线上线下同步活动。

　　活动当天，到场企业100家多家，包括中科院自动化所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院、中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、科大讯飞洛阳语音云创新研究院、洛阳一拖众成配件制造有限公司、河南柴油机重工有限责任公司等。这些企业可提供1000多个就业岗位，涵盖智能装备、软件信息服务、教育培训、文化创意、电子商务、现代服务等行业。

往年招聘会

　　温馨提示

　　招聘会举办时间：10月31日9:00至15:00

　　地点：洛阳市涧西区蓬莱路二号洛阳国家大学科技园毕昇园中心广场

　　市内乘14路公交车到龙裕路国家大学科技园站下车；乘8路、19路、21路、29路、46路、103路公交车到武汉南路蓬莱路口北站下车；乘35路公交车到南华路龙裕路口站下车。

　　咨询电话：0379-63002233/63002128

（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 化雅楠 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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