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洛阳举办今年以来最大规模现场招聘会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-26 16:22
招聘会现场

　　26日上午，第八届大中城市联合招聘高校毕业生(秋季)河南站巡回招聘会洛阳专场在河南科技大学举行。

　　本次巡回招聘会是中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动的一项重要内容，也是全国性巡回招聘会首次进入洛阳。招聘会共吸引了880多家省内外用人单位现场参加，发布需求岗位2.6万多个，另外还有280家企业线上参会，在线发布岗位需求，是我市今年以来举行的最大规模的现场招聘会。

求职者在招聘会现场看招聘信息

　　本次招聘会吸引了全国各地央属企业、国有企业、上市企业、高新技术企业、行业领军企业、高等院校、医疗机构、科研院所等各类企事业用人单位。洛报融媒记者在现场看到，不仅有字节跳动、长城汽车、格力电器、东软集团等众多省外龙头企业参加，我市的中科院自动化所、科大讯飞等知名企业也到现场广纳人才，岗位几乎涉及所有行业，特别是新能源、先进制造业、电子信息、互联网等行业的岗位需求位居前列。

招聘单位工作人员向求职者介绍单位概况

　　省人才交流中心负责人介绍，第八届大中城市联合招聘高校毕业生(秋季)河南站巡回招聘会计划9月、10月、11月分别在洛阳、开封、新乡举行专场活动。首站放在洛阳正是看中洛阳先进制造业先天的优势和历史的积淀，包括河南科技大学在内的洛阳高校培养出的毕业生，专业素质和业务能力在社会上拥有良好的口碑。同时，希望通过举办全国性的招聘活动，提升洛阳的知名度和吸引力，助力洛阳加快建设中原城市群副中心城市。(洛报融媒记者 李迎博/文 张怡熙/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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