9月26日，上千家优质企事业单位将组团来洛招聘

打算找工作的应往届高校毕业生，9月26日在河南科技大学有一场全国性的大型招聘会可别错过！

打算找工作的应往届高校毕业生，9月26日在河南科技大学有一场全国性的大型招聘会可别错过！

洛报融媒记者16日从市人社局获悉，“第八届大中城市联合招聘高校毕业生(秋季)河南站巡回招聘会洛阳专场”活动将于9月26日在河南科技大学举行。本次巡回招聘会是中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动的一项重要内容，也是全国性巡回招聘会首次进入洛阳。

据悉，本次招聘会拟设展位1000个，将汇聚全国优质资源，邀约全国各地央属企业、国有企业、上市企业、高新技术企业、行业领军企业、高等院校、医疗机构、科研院所等各类企事业用人单位以及政府所属人力资源服务机构组团来洛招聘人才，为高校毕业生跨区域求职择业和用人单位招聘人才提供便捷、精准、高效的服务。同时，河南科技大学也将联合洛阳其他高校为用人单位提供最新的学校专业名录以及毕业生人数等情况，有助于企业提供更加精准的就业岗位。

本次招聘会用人单位和求职者均可免费参加。目前，联合招聘会已有311家来自全国的企事业单位报名参加。根据疫情防控要求，本次招聘会采用室外形式，将在河南科技大学开元校区西田径场(河南省洛阳市开元大道263号)举行。同时，招聘会严格控制进场招聘企业数，用人单位及高校毕业生可关注“才聚河洛”微信公众号，选择联合招聘栏目，按照参会通知，下载附件报名参会。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 李培博)