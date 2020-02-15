财政全供 事业编制 洛阳老城区公开招聘教师

为满足我区教育工作需要，经区委、区政府研究同意，决定面向社会为区属学校公开招聘财政全供事业编制教师15名。依据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部第6号令)和《关于做好全省事业单位公开招聘高校毕业生工作有关问题的通知》(豫人社办〔2020〕33号)及省、市事业单位公开招聘有关规定，制定招聘工作方案如下。

2020年老城区公开招聘教师方案

为满足我区教育工作需要，经区委、区政府研究同意，决定面向社会为区属学校公开招聘财政全供事业编制教师15名。依据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部第6号令)和《关于做好全省事业单位公开招聘高校毕业生工作有关问题的通知》(豫人社办〔2020〕33号)及省、市事业单位公开招聘有关规定，制定招聘工作方案如下。

一、组织领导

本次考试招聘教师工作在区委、区政府的领导和区纪委监察委的监督下，由区公开招聘工作领导小组牵头组织，区公开招聘工作领导小组办公室具体实施。

二、招聘原则

坚持德才兼备的用人标准，贯彻“公开、平等、竞争、择优”的原则，采取考试、考察相结合的办法，根据考生笔试、面试、体检和考察各方面情况，在招聘计划范围内，择优聘用。

三、招聘计划

此次公开招聘教师15名，其中面向2020年应届高校毕业生及择业期内(2018年、2019年毕业)未落实工作单位的高校毕业生招聘12名。招聘职位、专业及相关条件详见《2020年老城区公开招聘教师计划表》(附件1)。

四、报考条件

(一)资格条件

1、具有中华人民共和国国籍。

2、遵守国家宪法和法律，具有良好的品行。

3、拥护中国共产党的领导，遵纪守法，热爱教育事业。

4、具有现代教育理念，品德高尚，能胜任教育教学工作。

5、具有全国普通高等院校国家计划内统一招收的全日制本科(学士及以上学位)及以上学历(含经我国驻外使领馆和教育部承认的国外高校本科及以上学历)。自2017年起，由国家统一下达招生计划的非全日制研究生与全日制研究生学历具有同等法律地位和相同效力。

6、年龄要求在18周岁以上，30周岁以下(1990年10月1日及以后至2002年10月1日以前出生)，全日制统招硕士研究生及以上学历年龄可放宽至35周岁(1985年10月1日及以后至2002年10月1日以前出生)。

7、具有与报考职位层次、专业相一致的教师资格证(具有高层次教师资格的可报考同专业低层次学段)。根据《关于应对新冠肺炎疫情影响实施部分职业资格“先上岗、再考证”阶段性措施的通知》(人社部发〔2020〕24号)文件精神，凡未取得教师资格证的考生，符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求的，可“先上岗、再考证”，但须在录取一年内取得与报考职位层次、专业相应的教师资格，否则将依法解除聘用合同。

8、身体健康，具备适应职位要求的身体条件，符合体检要求。

9、具备教师任职的其他条件。

10、有下列情形之一的不得报考：(1)因犯罪受过刑事处罚、刑事处罚期限未满、涉嫌违法犯罪正在接受调查、被开除中国共产党党籍人员和被开除公职人员；(2)尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查和监察调查的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员；(3)近5年内在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为的人员；(4)现役军人；(5)未满规定最低服务年限的事业单位工作人员；(6)国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。

五、招聘方法及程序

(一)报名与资格审查

1、报名办法：采取考生个人网上提交报名信息、上传照片、缴费的方式进行，不接受现场报名。每人只能报考一个职位。

2、网上报名(网上报名技术服务电话：17734800187) 提交报名信息、上传照片时间：2020年10月29日9：00— 2020年10月31日17：30。考生登陆老城区政府网站(http://www.lylc.gov.cn )由网上报名入口进入网上报名系统或直接进入报名系统(http://2020laochengqu.sl6.cn)。按要求填写个人报名信息后上传照片。上传照片要符合系统规定：清晰、无变形，一寸或二寸近期正面免冠证件照，红底、蓝底、白底均可，JPG格式。利用图片软件制作时，图片大小宽为130像素，高度为160像素，最终效果以输出后的大小为准，宽高比例约为1.3︰1.6，像素大小200kb以内，以便制作笔试准考证时使用。报名与考试时使用的有效期内的二代身份证或临时身份证必须一致，不能使用新旧两个身份证号同时报名。报考人员必须按照本人身份证等相关证件显示的个人信息进行报考，凡弄虚作假者按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。

3、报考资格初审组织实施招聘部门于报考者提交报名申请的24小时内对报考者填报的个人信息(报名申请)和照片进行网上初审，并提出初审意见。报名申请被接受的人员，可于提交报名申请1日后登陆原报名网站，查看是否通过报考资格初审。通过报考资格初审的人员，不能再报考其他职位。审核未通过的考生，招聘单位将给出未通过的原因，未通过的考生按要求在规定时间内可再次修改信息并提交审核。提交信息截止时间(2020年10月31日17：30)之前，未进行审核或未通过审核的人员，可以改报其他职位，提交信息截止时间(2020年10月31日17：30)，之后所有报考者不能再报考其他职位。网上报名提交信息、上传照片截止时间(2020年10月31日17：30)，之后报名系统自动关闭，不再接受考生报名。报考申请提交成功后，身份证号是报考人员查询报考资格审查结果、网上缴费、下载打印准考证和成绩查询等事项的依据。

4、网上缴费时间：2020年11月2日9：00 — 2020年11月3日17：00。报考人员在资格初审通过之后在规定时间内登录原报名网站，缴纳考务费，每人60元(支付方式：微信或支付宝)，未按期缴费的视为自动放弃。缴费成功后，请考生及时下载并打印《老城区公开招聘教师报名信息表》(报名系统自动生成A4纸格式，缴费截止后将无法下载打印)，以备资格复审时使用。

5、打印笔试准考证网上报名、缴费成功的考生，于2020年11月10日9：00至2020年11月13日17：30期间登录原报名网站，按照系统提示自行下载打印笔试准考证(A4纸格式)。打印笔试准考证截止时间(2020年11月13日17：30)，之后系统将自动关闭，无法下载打印，请考生注意在规定时间内及时下载打印笔试准考证。打印的笔试准考证应完整清晰，内容不得改动，如因报考人员未及时按要求打印笔试准考证，或因保管不慎丢失笔试准考证，造成的后果由报考人员个人承担。笔试准考证是参加笔试、面试、体检、考察等环节需要出示的凭据，请考生妥善保管，遗失不补。

6、具体网上报名操作方法到报名网站查看。未在规定时间内完成报名、缴费的，报名系统将自动关闭，不再补报。

7、农村绝对贫困家庭和享受国家最低生活保障城镇家庭人员报考的，可免缴考务费。免缴考务费的报考者应于2020年11月2日至11月3日(上午8:30至11:30，下午14:30至17:30)到洛阳市老城区人力资源和社会保障局(洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口西200米)五楼会议室提交以下材料：农村绝对贫困家庭的报考人员，提交其家庭所在地的县(市、区)扶贫办出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(复印件)及户口本；享受国家最低生活保障城镇家庭的报考人员，提交其家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障的证明和低保证(复印件)及户口本。

8、各职位报名人数与招聘计划数比例不低于3:1。报名人数达不到规定比例的职位，相应核减招聘计划,核减后仍达不到规定比例的，取消该职位招聘计划,报考该职位人员，退还已交考务费。

9、本次招聘，资格审查工作贯穿于考试聘用的全过程。报考人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效，报名时签订诚信承诺书。凡发现报考者与拟招聘职位所要求的资格条件不符以及提供虚假材料的，即取消其考试、聘用资格。

(二)确定加分对象

1、加分条件

根据国家、省、市有关规定，下列人员可享受笔试卷面成绩加分的政策(符合以下多个加分项目的，只计一次，按分数最高项目计算，不累计)：①参加2008、2009年洛阳市大学生村干部招录计划，截止2016年12月31日在洛阳市老城区农村连续任职满3年，考核合格且未进入公务员、事业编制的离任大学生村干部，笔试卷面成绩加10分；②在洛阳市老城区服务期满，考核合格的“三支一扶”大学生，笔试卷面成绩加10分；③参加我省大学生志愿服务西部(贫困县)计划，在洛阳市老城区服务期满考核合格者(2012年及以后招募的大学生)，笔试卷面成绩加10分；④参加我省高校毕业生政府购岗计划，在洛阳市服务且合同期满、考核合格者，笔试卷面成绩加10分；⑤退役大学生士兵笔试卷面成绩加10分，服役期间获三等功及以上奖励的另加2分。本条加分项目只计一次，不累计。

2、提交材料

符合加分条件，申请加分的考生，应提交以下材料：①自行下载并填写《2020年老城区招聘教师加分申请表》(附件2)一式3份。②有效身份证及复印件3份。③“大学生村干部”(参加2008、2009年洛阳市大学生村干部招录计划)提交洛阳市委组织部、老城区委组织部出具的截止2016年12月31日在洛阳市老城区农村连续任职满3年考核合格且未进入公务员、事业编制的证明(附件3)原件及复印件3份。④“三支一扶”大学生提交《高校毕业生“三支一扶”服务证书》原件及复印件3份。⑤志愿服务西部(贫困县)计划大学生提交共青团洛阳市委、老城区委出具的服务期满考核合格证明(附件4)及期满考核合格证书原件及复印件3份。⑥政府购岗人员提交本人《河南省高校毕业生政府购岗基层服务证书》原件及复印件3份。⑦大学生退役士兵提交《大学毕业生退役士兵享受事业单位招聘优惠条件认定表》(附件5)原件及复印件3份。

3、提交加分材料的具体时间和地点

提交时间：2020年11月2日—2020年11月3日，每天上午8：30—11：30，下午14：30—17：30。

提交地点：洛阳市老城区人力资源和社会保障局(洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口西200米)五楼会议室。

未在规定时间内申请加分，并提交加分材料的，视为放弃加分资格，不享受加分政策。

4、其他

对经审核符合加分条件考生，在老城区人民政府网(http://www.lylc.gov.cn/“信息公开”栏目下的“公告公示”专栏)公示，公示无异议的，享受相应的加分政策。对于弄虚作假享受加分政策的，一经查实，取消聘用资格。

(三)笔试

1、笔试时间：2020年11月14日(具体考试时间、地点以笔试准考证内容为准)。应聘人员凭笔试准考证和本人有效身份证参加考试，两证不齐或信息不一致的，不得参加考试。按照常态化疫情防控要求，应试者参加笔试前应接受健康码、通信大数据行程卡查验及体温测量，并提供个人防疫承诺书(见附件6)。健康码、通信大数据行程卡为绿码及体温测量合格的方可参加考试。对于考生健康码、通信大数据行程卡为“非绿码”及体温测量不合格的，需提供7天内核酸检测阴性证明。应试者进入考点要服从现场管理，按要求自备佩戴口罩，注意保持距离，做好防范工作。

2、笔试内容：笔试内容为教育理论知识和专业知识，卷面满分均为100分。教育理论知识主要包括：教师职业道德与个人修养、教育法律法规、教育学、心理学、常规教学与教学实践、新教育理念与新课改知识等;专业知识指专业基础文化知识，分文科综合和理科综合两类。报考语文职位的考生，专业知识考文科综合；报考数学职位的考生，专业知识考理科综合；报考体育、音乐、美术职位的考生，可自行选择报考文科综合或理科综合。考试成绩按报考职位排名次。报考体育、音乐、美术专业的考生，报考同一职位的不论选择考文科综合或是理科综合，考试成绩统一按职位排名次。笔试不指定辅导用书，不举办也不委托任何机构举办笔试辅导班。

3、笔试成绩的计算：

笔试卷面成绩=教育理论知识卷面成绩×40%+专业知识卷面成绩×60%笔试成绩=笔试卷面成绩+加分笔试成绩的计算结果均四舍五入保留三位小数。笔试卷面成绩将在原报名网站进行公布，考生可持身份证在老城区政府网站(http://www.lylc.gov.cn )报名入口或直接进入报名系统(http://2020laochengqu.sl6.cn)查询考生成绩，请考生注意登陆查看。笔试准考证作为应聘人员参加面试资格确认及面试、体检、考察的有效证件，笔试结束后请考生妥善保管。

(四)面试

1、面试人员的确定

根据各职位招聘计划数，按照笔试成绩从高分到低分的顺序以1: 3的比例确定面试资格确认人员，比例内末位笔试成绩并列的均进入面试资格确认。笔试缺考、作弊或笔试卷面成绩为零分等情况的，不得进入面试资格确认。经资格确认，对网上报名时填报情况不实，不符合报考资格条件的考生，取消其面试资格。因应试者自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺，从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。面试资格确认成功的应试者，确定为参加面试人员，随后将在老城区人民政府网(http://www.lylc.gov.cn/“信息公开”栏目下的“公告公示”专栏)进行发布，请考生注意登陆查看。

2、面试资格确认

面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行，其他人代理无效，考生须填写《2020年老城区教师招聘面试资格确认表》一式2份(见附件7)，并提交以下材料(原件及2份复印件)：(1)有效身份证；(2)笔试准考证；(3)网上报名时报名系统自动生成的《老城区公开招聘教师报名信息表》(A4纸格式打印)；(4)毕业证、学位证(国外高校毕业生需提供：我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部出具的国外学历学位认证书)；(5)学历验证报告(考生自行在中国学信网打印有效期内的教育部学历证书电子注册备案表)；(6)就业报到证(择业期内未办理就业报到证者，持所在学校毕业生就业指导部门加盖公章的空白就业协议书(全套))；(7)与报考职位层次、专业相应的教师资格证(具有高层次教师资格的，可报考同专业低层次学段。对实施“先上岗、再考证”阶段性措施的考生，须提交《2020年老城区公开招聘教师承诺书》(附件8))；(8)已在机关事业单位及国有企业正式就业的人员提供单位同意报考证明(见附件9)。面试资格确认地点：洛阳市老城区人力资源和社会保障局(洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口西200米)六楼进行面试资格确认。面试资格确认具体时间及有关要求将在老城区人民政府网(http://www.lylc.gov.cn/“信息公开”栏目下的“公告公示”专栏)进行发布，请考生注意登陆查看。

3、面试办法

面试资格确认合格的应试者，确定为参加面试人员。面试采取试讲的方式，从现行教材(附件10)中随机抽课，准备20分钟，讲一节与申报专业、层次相一致的微型课(20分钟以内)。面试(试讲)成绩满分为100分。经面试资格确认后，各职位依据笔试成绩高低进入面试环节的人数小于面试资格确认的比例(1：3)时，报考该职位通过面试资格确认的人员全部进入面试。若该职位实际参加面试的考生人数小于或等于计划招聘人数时，应试者面试成绩须达到80分及以上，方可进入体检和考察。面试的时间、地点等相关事宜将通过老城区人民政府网(http://www.lylc.gov.cn/“信息公开”栏目下的“公告公示”专栏)进行通知，不再采取其他方式通知，请考生届时登陆查看。

(五)总成绩的计算

考生总成绩＝笔试成绩×50%＋面试成绩×50%报考人员的笔试成绩、面试成绩和总成绩均保留到小数点后三位(四舍五入)。考生总成绩于面试全部结束后适时在老城区人民政府网(http://www.lylc.gov.cn/“信息公开”栏目下的“公告公示”专栏)公示。总成绩并列时，依次按学历层次、面试成绩高低确定进入体检人员。

(六)体检

根据招聘职位及招聘计划，按照考生总成绩从高分到低分的顺序，以1：1的比例确定参加体检人员。体检标准及项目参照公务员录用体检的有关规定和河南省教师资格管理办公室《关于印发<河南省教师资格申请人员体格检查标准(2017年修订)>的通知》(豫教资办〔2017〕4号)等规定进行。体检相关事宜将通过老城区人民政府网(http://www.lylc.gov.cn/“信息公开”栏目下的“公告公示”专栏)进行通知，不再采取其他方式通知，请考生届时登陆查看。体检不合格者不得进入考察与聘用环节。

(七)考察

体检合格人员，按照相关规定精神，进行考察和资格复查。考察时间另行通知。因体检、考察不合格等原因造成的职位空缺，从报考同一职位并参加面试的人员中，根据考生总成绩从高分到低分的顺序依次递补。

(八)聘用

考察和资格复查合格者，等额确定拟聘用人员并通过老城区人民政府网(http://www.lylc.gov.cn/“信息公开”栏目下的“公告公示”专栏)进行不少于7个工作日的公示。公示期满无异议者，即确定为新聘用人员。新聘用人员要服从岗位分配，并在接到通知之日起7日内报到，逾期未报到者或不服从分配者，取消聘用资格。新聘用人员实行试用期制度，试用期为1年，试用期间的工资福利待遇按国家有关规定执行，纳入本单位岗位管理。试用期满考核合格的，予以正式聘用；不合格的，取消聘用。所有被聘用人员在我区最低服务年限为5年，服务期从签订聘用合同之日起计算，服务期内不得调出本区、提前离职等，否则承担相应责任。

六、其他

(一)本次招聘所有环节的相关事宜、注意事项，以及通知、公告均在老城区人民政府网(http://www.lylc.gov.cn/“信息公开”栏目下的“公告公示”专栏)进行公布，不再采取其他方式通知，请考生务必及时登陆查看。

(二)凡在规定时间内，未按照有关通知要求参加报名、笔试、面试、体检、考察、报到等环节的，均视为自动放弃考试、聘用资格。对考生报考资格与条件的审查贯穿招录全过程，不具备相应职位资格与条件或弄虚作假的，取消聘用资格。在招聘过程中，若有违纪违规等现象将严肃查处，对相关人员予以党纪、政纪处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。本次招聘工作接受社会和纪检监察部门全程监督。

(三)按照常态化疫情防控要求，考生要严格遵守国家疫情防控有关规定，在招聘相应环节提供个人防疫承诺书，接受健康码、通信大数据行程卡查验及体温测量，健康码及通信大数据行程卡为绿码及体温测量合格的方可进入该环节。对于考生健康码及通信大数据行程卡为“非绿码”及体温测量不合格的，需提供7天内核算检测阴性证明，并由驻点医护人员现场研判后，决定是否进入该环节。考生在相应环节要服从现场管理，按要求佩戴口罩，注意保持距离，做好防范工作。

七、本方案由老城区公开招聘工作领导小组办公室负责解释。

政策咨询电话：0379-62322808

网上报名技术咨询电话：17734800187

洛阳市老城区公开招聘工作领导小组办公室

二〇二〇年十月二十日