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计划招聘4949人！想来洛阳工作的高层次人才，双休日相约郑州
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-22 20:24

　　24日至25日，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”高端人才(项目)对接洽谈会将在郑州国际会展中心举办。洛报融媒记者今日从市人社局了解到，我市将有151家单位参加此次招聘活动，占全省的1/10，为今年以来我市最大规模的组团赴市外揽才活动。

　　高端人才(项目)对接洽谈会是今年中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”主场活动之一，活动现场设置高校对接洽谈区、省直事业单位对接洽谈区、省属国有企业对接洽谈区、卫生健康对接洽谈区、省辖市对接洽谈区等5大对接洽谈区和绿色通道专区、职业规划指导区、人力资源服务机构区、综合服务窗口、博士后招聘暨海归人员服务窗口等5大综合服务区。

　　记者了解到，我市参加此次招聘活动的151家单位中，有1家部队单位、4家省直事业单位、41家市直事业单位，还有105家优质企业，另设有综合服务展位1个。

　　此次招聘会上，我市用人单位共计划招聘4949人。按照学历需求划分，博士需求338人，硕士需求779人，本科及以下需求3832人。据统计，洛阳用人单位前5大热门需求专业为：工程类、生物技术类、医药类、教育类、电子信息技术类。

　　本次招聘会用人单位和求职者均可免费参加，地点位于郑州国际会展中心。有意到洛阳就业创业的各路英才，可提前关注中国·河南招才引智创新发展大会官网、微信公众号、小程序等了解更多信息。

　　温馨提示：按照疫情防控有关要求，各类进场人员均需要佩戴口罩、扫码、接受测温、安检后由广场北侧排队入场。为了避免参会期间排队拥堵，各类人才可以通过大会官网，选择不同时间进行预约报名。

　　附：洛阳将有这些单位参加招聘

　　省直事业单位对接洽谈区

　　河南科技大学

　　洛阳理工学院

　　洛阳师范学院

　　河南省洛阳正骨医院

　　洛阳对接洽谈区

　　B-0446 阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司

　　B-0424 北京聚恒博联科技有限公司

　　B-0425 国科优仓跨境电商服务(河南)有限公司

　　B-0426 河南大张实业有限公司

　　B-0427 河南逛逛网络科技有限公司

　　B-0428 河南君远电子科技有限公司

　　B-0429 河南科贝录音技术有限公司

　　B-0430 河南领聚网络科技有限公司

　　B-0465 河南六建建筑集团有限公司

　　B-0432 河南洛邑云数谷科技有限公司

　　B-0433 河南明凯建设集团有限公司

　　B-0434 河南秦墨文化传播有限公司

　　B-0488 河南省安装集团有限责任公司

　　B-0436 河南省科融科技有限公司

　　B-0437 河南钤旭教育咨询有限公司

　　B-0438 河南四通建筑劳务有限公司

　　B-0439 河南唐书文化传媒有限公司

　　B-0507 河南通达电缆股份有限公司

　　B-0441 河南源华通信技术服务有限公司

　　B-0442 河南中洛佳科技有限公司

　　B-0443 河南中智科联装备科技发展有限公司

　　B-0493 河南卓安科技有限公司

　　B-0475 河南卓安物联科技有限公司

　　B-0554 凯迈(洛阳)测控有限公司

　　B-0452 凯迈(洛阳)航空防护装备有限公司

　　B-0448 凯迈(洛阳)机电有限公司

　　B-0449 老城区环城西路社区卫生服务站

　　B-0508 黎明化工研究设计院有限责任公司

　　B-0451 洛阳863软件孵化器有限公司

　　B-0444 洛阳LYC轴承有限公司

　　B-0453 洛阳埃里克机械装备科技有限公司

　　B-0454 洛阳爱森生物科技有限公司

　　B-0509 洛阳北方企业集团有限公司

　　B-0431 洛阳贝谷知识产权代理有限公司

　　B-0457 洛阳宾馆有限责任公司

　　B-0458 洛阳不孕不育症医院

　　B-0459 洛阳瀍河交通医院

　　B-0460 洛阳城泉轴承科技有限公司

　　B-0461 洛阳东都医院

　　B-0462 洛阳恩济医院有限公司

　　B-0463 洛阳高创电子科技有限公司

　　B-0455 洛阳华荣生物技术有限公司

　　B-0435 洛阳汇工轴承科技有限公司

　　B-0466 洛阳惠中生物技术有限公司

　　B-0447 洛阳尖端技术研究院

　　B-0468 洛阳建标库网络科技有限公司

　　B-0469 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

　　B-0470 洛阳涧光特种装备股份有限公司

　　B-0471 洛阳交通运输集团有限公司职工医院

　　B-0472 洛阳九龙鼎医院

　　B-0473 洛阳九洲中医肿瘤医院

　　B-0474 洛阳巨龙通信设备集团有限公司技工学校\洛阳巨龙通信设备集团有限公司职工医院

　　B-0532 洛阳市招才引智精准化综合服务处

　　B-0476 洛阳巨亚钢构工程有限公司

　　B-0477 洛阳科创新材料股份有限公司

　　B-0478 洛阳科技职业学院

　　B-0479 洛阳莱普生信息科技有限公司

　　B-0464 洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司

　　B-0506 洛阳雷斯达传动有限公司

　　B-0482 洛阳利尔耐火材料有限公司

　　B-0483 洛阳龙派机械有限公司

　　B-0484 洛阳梦云电子商务有限公司

　　B-0485 洛阳纽优你客商贸有限公司

　　B-0486 洛阳朋联电气设备有限公司

　　B-0487 洛阳启明超硬材料有限公司

　　B-0440 洛阳人力人才服务有限公司

　　B-0513 洛阳仁民医院

　　B-0490 洛阳瑞昌环境工程有限公司

　　B-0491 洛阳瑞泽石化工程有限公司

　　B-0492 洛阳申耐电力设备有限公司

　　B-0489 洛阳石化工程建设集团有限责任公司

　　B-0494 洛阳市瀍河回族区南洋技能培训学校

　　B-0495 洛阳市航远电子商务有限公司

　　B-0496 洛阳市华林学校

　　B-0497 洛阳市欧米奇西点职业技能培训学校有限公司

　　B-0498 洛阳天浩泰轨道装备制造有限公司

　　B-0499 洛阳天久科技有限公司

　　B-0500 洛阳天顺光电科技有限公司

　　B-0501 洛阳天泰环境科技有限公司

　　B-0502 洛阳通易机械制造有限公司

　　B-0503 洛阳沃德福机器人科技有限公司

　　B-0504 洛阳沃客网络科技有限公司

　　B-0505 洛阳新春都生物制药有限公司

　　B-0522 洛阳益斌气管炎医院

　　B-0445 洛阳银隆新能源有限公司

　　B-0456 洛阳寅生医院

　　B-0480 洛阳映山红拖拉机有限公司

　　B-0510 洛阳优固新材料科技有限公司

　　B-0511 洛阳正奇机械有限公司

　　B-0512 洛阳中伽网络科技有限公司

　　B-0530 洛阳中集凌宇汽车有限公司

　　B-0514 洛阳中收机械装备有限公司

　　B-0533 洛阳轴承研究所有限公司

　　B-0552 普莱柯生物工程股份有限公司

　　B-0517 瑞萨(洛阳)网络科技有限公司

　　B-0518 特富特电磁科技(洛阳)有限公司

　　B-0531 万基控股集团有限公司

　　B-0520 炎黄科技园建设有限公司

　　B-0521 中交二公局第四工程有限公司

　　B-0555 中铝河南洛阳铝加工有限公司

　　B-0523 中钢洛耐科技股份有限公司

　　B-0524 洛阳嘉盛电源科技有限公司

　　B-0525 河南弘讯网络科技有限公司

　　B-0526 河南日辰实业有限公司

　　B-0553 格力电器(洛阳)有限公司

　　B-0528 洛阳市第二中学

　　B-0529 洛阳幼儿师范学校

　　B-0481 洛阳市第一高级中学

　　B-0450 洛阳市教育局职业与成人教育研究室

　　B-0423 洛阳市林业工作站

　　B-0515 洛阳市森林病虫害防治检疫站

　　B-0534 洛阳市中心苗圃(国家牡丹园、国家牡丹基因库)

　　B-0535 洛阳市图书馆

　　B-0536 洛阳市文化馆

　　B-0537 洛阳市艺术研究所

　　B-0538 二里头夏都遗址博物馆

　　B-0539 洛阳博物馆

　　B-0540 洛阳仓窖博物馆

　　B-0541 洛阳古代艺术博物馆(河南古代壁画馆)

　　B-0542 洛阳民俗博物馆

　　B-0543 洛阳市山陕会馆文物保管所

　　B-0544 洛阳市文物考古研究院

　　B-0545 洛阳丝绸之路博物馆

　　B-0546 洛阳周公庙博物馆

　　B-0547 洛阳市妇幼保健计划生育服务中心

　　B-0548 洛阳市妇幼保健院

　　B-0549 河南科技大学第二附属医院

　　B-0550 洛阳市疾病预防控制中心

　　B-0551 洛阳市第五人民医院

　　B-0516 洛阳市第一人民医院

　　B-0527 郑州大学附属洛阳中心医院(洛阳市中心医院)

　　B-0519 洛阳市中医院

　　B-0467 洛阳职业技术学院

　　B-0556 洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)

　　B-0557 中国共产党洛阳市委员会党校

　　B-0558 洛阳农林科学院

　　B-0559 洛阳市社会科学院

　　B-0560 龙门石窟研究院

　　B-0561 洛阳广播电视大学

　　B-0562 洛阳市审计服务中心

　　B-0563 洛阳市体育运动学校

　　B-0564 洛阳市第八中学

　　B-0565 洛阳外国语学校

　　B-0566 洛阳市教育局中小学教研室

　　B-0567 洛阳市教师进修学校

　　B-0568 洛阳市第三中学

　　(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李培博)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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