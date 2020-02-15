本周六，千家用人单位组团来洛招聘 高校毕业生找工作机会来了！

26日，“第八届大中城市联合招聘高校毕业生(秋季)河南站巡回招聘会洛阳专场”活动将在河南科技大学举行。

26日，“第八届大中城市联合招聘高校毕业生(秋季)河南站巡回招聘会洛阳专场”活动将在河南科技大学举行。洛报融媒记者今日从市人社局了解到，目前已有1154家省内外用人单位报名，其中参加现场招聘会880家，发布需求岗位26400个，线上参会274家，报名还在持续更新中。

本次巡回招聘会是中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动的一项重要内容，也是全国性巡回招聘会首次进入洛阳。招聘会将汇聚全国优质资源，邀约全国各地央属企业、国有企业、上市企业、高新技术企业、行业领军企业、高等院校、医疗机构、科研院所等各类企事业用人单位以及政府所属人力资源服务机构组团来洛招聘人才。同时，河南科技大学也将联合洛阳其他高校为用人单位提供最新的学校专业名录以及毕业生人数等情况，有助于企业提供更加精准的就业岗位。

在已经报名参会的单位名单中，洛报融媒记者看到有来自北京市、上海市、广东省、江苏省、山东省、山西省等17个省市的用人单位组团来洛。北京的字节跳动科技有限公司、山西省的水塔醋业营销有限责任公司、河北省的长城汽车生产技术开发中心、安徽省的格力电器(芜湖)有限公司、辽宁省的东软集团股份有限公司、福建省的厦门日上集团股份有限公司、新疆维吾尔自治区的新疆医科大学等单位均来洛招聘。

我省各地市均有用人单位参加，有河南能源化工集团有限公司、富士康科技集团郑州科技园、郑州丹尼斯百货有限公司、舞阳钢铁有限责任公司、华兰生物工程股份有限公司、河南米多奇食品有限公司等省内知名企业均报名参加。另外，我市还有500余家企业参加此次联合招聘活动。

据统计，在此次参加联合招聘会的1000多家用人单位中，对人才的需求按学历来分，其中对博士研究生的需求占3%，硕士研究生的需求占15%，本科生的需求占37%，大专生的需求占21%，其他技能型人才的需求占24%。

从岗位分布来看，用人单位需求最多的岗位主要集中在行政人事类、电子类、机械设计制造类、计算机互联网类、建筑土木类以及其他研发类、法务类、翻译等岗位。

本次招聘会用人单位和求职者均可免费参加，地点位于河南科技大学开元校区西田径场(河南省洛阳市开元大道263号)举行。

根据疫情防控要求，本次招聘会将严格控制进场招聘企业数和求职人数。应往届高校毕业生可扫描“才聚河洛”洛阳市招才引智微信小程序，在线生成职业潜能测评报告，提交简历信息，在线精准对接。

为做好此次招聘会活动的疫情防控工作，工作人员提醒各用人单位和求职者请留意以下注意事项：

招聘单位工作人员持参会证并出示健康码，经安检后进入校园招聘区；

往应届毕业生持学生证或者毕业证并出示健康码，经安检后进入校园招聘区；

进入校园后严禁吸烟，严禁携带危险品、刀具、玻璃制品等管制物品；

进入校园招聘现场须佩戴口罩；

其他事宜可咨询附近工作人员和志愿者。

前往河南科技大学公共交通路线：

1、洛阳北郊机场

乘坐d1路、1路公交车，聂湾南下车后转乘34路，开元大道龙祥街口站下车，步行121米，到达河南科技大学西门(北一门)。

2、洛阳火车站

乘坐602路公交车，开元大道龙祥街口站下车，步行121米，到达河南科技大学西门(北一门)。

3、洛阳龙门高铁站

乘坐28路公交车，开元大道学府街口西站下车，沿开元大道向西步行，到达河南科技大学西门(北一门)。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 李培博)