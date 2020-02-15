国庆中秋假期，洛阳安排了异彩纷呈的文旅活动

记者从市文化广电和旅游局了解到，国庆中秋假期，我市安排了异彩纷呈的文旅活动，让市民不出洛阳也可拥有美好的假期。

记者从市文化广电和旅游局了解到，国庆中秋假期，我市安排了异彩纷呈的文旅活动，让市民不出洛阳也可拥有美好的假期。

2020国庆中秋潮极腔调艺术节

●时间：10月1日至10日

●地点：龙门古街

●主要内容：在龙门石窟景区举办国潮巡游和龙门白居易诗词擂台赛活动，在龙门古街举行国潮小吃节及文创市集等丰富多彩的体验娱乐活动。

“东方博物馆之都”双节主题活动

●时间：10月1日至8日

●地点：全市主要博物馆

●主要内容：洛阳博物馆举办“河洛文明+手工体验”“‘皎皎铜镜耀中秋’文物赏析+手工体验”等活动，二里头夏都遗址博物馆举办“国庆·衍纸祝福颂祖国”活动，定鼎门遗址博物馆举办中秋习俗、中秋诗词文化活动。(活动详情见本报9月29日A12版)

“国庆中秋喜相逢秋晚现场看秋晚”打卡秋晚现场活动

●时间：10月1日至8日

●地点：隋唐洛阳城应天门景区

●主要内容：以“国庆中秋喜相逢秋晚现场看秋晚”为主题，以沉浸式体验秋晚舞台为亮点，将应天门内外场地通过演艺等形式串联起来，为游客提供丰富的打卡秋晚现场活动，同时还将举办应天门“神都志·应天长歌”国风机器人演艺、唐时明月——唐代铜镜拓片展活动。

“神都月·中华情”九洲池诗词诵读大会

●时间：10月1日至5日

●地点：隋唐洛阳城九洲池景区

●主要内容：10月1日至5日在九洲池景区，将诗词与歌舞演艺结合，邀请文化名人、作协等在九洲池景区进行创意性诵读。10月1日举行九洲池“神都志·幻唐之夜”活动，通过沉浸式实景演艺再现盛世唐朝、弘扬传统文化。

“天街晓月，诗颂中秋”双节诗会活动

●时间：10月1日

●地点：隋唐洛阳城天街研学营地

●主要内容：在研学营地举办“天街晓月，诗颂中秋”双节诗会活动。

“多彩栾川，枫情万种”双节系列活动

●时间：10月1日至8日

●主要内容：竹海野生动物园景区推出“青山绿水间国宝到栾川”“拍视频，送门票”等活动；老君山景区的“一元午餐”将以全新的形式，为游客带来暖心体验；鸡冠洞景区开展非遗展演、非遗展馆体验、金秋菊展等活动；国庆中秋假期，重渡沟景区每晚举办万人红歌会演艺活动；龙峪湾景区10月1日当天对全国游客免门票；王府竹海景区举办“祝福祖国”签名、百人齐唱《我和我的祖国》活动。

“快拍嵩县全民挑战赛”双节系列活动

●时间：10月1日至31日

●主要内容：以#快拍嵩县#为话题，举办快手用户全民挑战赛，并设置点赞量最高和拍摄量最多奖。国庆中秋假期，白云山将举办“乐享金秋云巅市集”美食节活动，并开展网上预约立减5元优惠活动；白云小镇将举办“百家宴”活动、围棋邀请赛及太极特训基地授牌活动。

2020迎双节“我在新安等你”系列活动

●主题：“团圆新安喜迎国庆我在新安等你”

●时间：10月1日至31日

●主要内容：开展“享游洛阳——我在新安等你”惠民活动，10月1日至31日孟津、西工、汝阳市民可免门票游新安景区。国庆中秋假期，龙潭大峡谷景区将举行“龙潭夜八点”文艺会演活动；10月1日，青要山景区将举办“中秋赏月·趣青要山”活动，包括为祖国母亲送祝福、汉服婚礼秀、篝火晚会等活动；黛眉山景区10月1日免费发放门票200张。

“来孟津耍吧”双节系列活动

●时间：10月1日至8日

●主要内容：将举行“少年舞王”舞战黄河全国少儿街舞大赛、黄河小浪底旅游景区的“惠游小浪底·共筑文化根”系列活动、魏家坡国庆民俗嘉年华、“乡约会盟·稻梦银滩”稻草艺术展、2020洛阳会盟新米节、孟津石榴采摘节、孟津诗歌朗诵大赛等活动。孟津汉光武帝陵景区、王铎故居景区、西霞院景区对游客免门票。

“醉美汝阳”双节系列活动

●时间：10月1日至8日

●主要内容：国庆中秋假期，西泰山景区举办灯光秀、篝火晚会、情侣携手西泰山等活动；恐龙国家地质公园开展以“中国农民丰收”和“晒秋”为主题的展览，游客凭洛阳旅游年票，可免费参观；雅文虎山温泉将举办五周年园庆十一文艺晚会，推出“499元10次”优惠活动；9月28日至10月20日汝阳县付店镇举办伏牛山第一届高山菊花节。

宜阳县双节系列活动

●时间：10月1日至8日

●主要内容：将举行第十九届滨河之声大型群众性广场文化活动、赵老屯十一迎国庆度中秋民俗文化节、七彩花海十一“疯狂动物节”、2020宜阳莲花公园河灯节、“香鹿山凤凰谷十一狂欢梦游仙境奇遇记”等主题活动。

“洛龙邀您来游玩”双节系列活动

●时间：10月1日至8日

●主办单位：洛龙区人民政府

●主要内容：举办2020年隋唐城遗址植物园绚秋游园会、十八屯武艺小镇(颐龙仙谷)国庆活动、伊水游园八天乐、龙门海洋馆“国庆‘趣海底’遛娃享福利”等主题活动。(古都新生活 洛龙邀您八天乐)

伊滨区双节活动

●时间：10月1日至8日

●主要内容：举办薰衣草庄园狂欢小丑节、“花乾月下，到(倒)咱(盏)村为祖国庆生”、夜趣万安山、游趣万安山、食趣万安山、豪泽国际郁金香国际小丑节·亲子嘉年华、万安山野生动物园“动物出征，万安腾飞”等活动。(记者 张宝峰)