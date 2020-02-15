国庆中秋喜相逢，盛世华诞同欢庆。随着2020年央视中秋晚会在洛阳完成录制，河洛文化旅游节渐入佳境，在各大旅游平台上，洛阳的人气不断攀升，成功跻身双节期间“全国十大热门旅游目的地城市”行列。

国庆中秋喜相逢，盛世华诞同欢庆。

随着2020年央视中秋晚会在洛阳完成录制，河洛文化旅游节渐入佳境，在各大旅游平台上，洛阳的人气不断攀升，成功跻身双节期间“全国十大热门旅游目的地城市”行列。

“把热门景区留给外地游客”，让他们在洛阳玩儿得开心、舒心、安心，是作为东道主的心愿。

为分担双节期间客流压力，进一步擦亮“古今辉映、诗和远方”城市名片，加快建设副中心、奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章贡献洛龙力量。

双节期间，洛龙区在持续叫响“古都夜八点”文旅消费品牌基础上，以“古都新生活，洛龙邀您八天乐”为主题，谋划推出八大主题40余项丰富多彩的活动，让游客感受到更潮、更炫、更有范儿的“古都新生活”。

特色新地标

溢坡电影村，经典电影新体验

“洛龙区历史文化积淀深厚，名人名胜古迹较多。其中，关林、白马寺等都是外地游客参观游览的热门景区。”洛龙区相关负责人说，为了把热门景区留给外地游客，同时展示洛龙区今年在文旅融合提升行动中所做出努力，满足市民对文化旅游的需求，促进消费，洛龙区将双节文旅活动场所选在溢坡电影村、十八屯武艺小镇等以乡村游、休闲游为特色的乡村、沟域、公园。

洛龙区科技园街道溢坡村是我市乡村振兴战略市级示范村。该村紧密结合地理特点，以“打造电影村，发展近郊游”为依托，重点围绕“一街一沟一廊一基地”进行改造。

走进溢坡村，感受到浓浓的片场氛围，精致的乡村美景便映入游客眼帘。在这里，不仅有根据电影场景创意还原的小景观、墙绘，而且有种植区、采摘区、观光区、儿童乐园、特色美食区五大功能区，以及多种网红游艺项目。游客至此，既能感受到不一样的田园风光、农家生活，又能享受亲子之乐。

十八屯武艺小镇，山沟沟里乐翻天

作为洛龙区首批沟域经济示范区项目，经过全面升级改造的十八屯武艺小镇(原名颐龙仙谷)将于今晚举办开街仪式，经过深度包装、精心打造的全新主题小镇将伴随炫彩灯光秀亮相。

10月1日至8日，该小镇将举办“呀咕儿童音乐节”，通过网红明星现场表演、魔幻小丑表演、萌宠零距离互动、山谷草原萤火虫灯光秀等一系列活动，带孩子们开启奇幻的音乐乐玩之旅。

此外，音乐节期间，该小镇还将举办“欢乐国庆大市集”等4项国庆主题活动，在双节期间带给人们更多精彩体验。

逼真3D墙绘，让人惊叹

伊水游园，体育健身赛事多

伊水游园是洛龙区践行“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念打造的以休闲娱乐、体育健身等于一体的大型城市公园。优美的环境、旖旎的风光、多种多样的运动设施，使其成为市民休闲、健身的新网红。

双节期间，洛龙区在伊水游园同样为市民准备了精彩的活动，骑行、马拉松强身健体，亲子寻宝、情侣对对碰情意绵绵，民俗展示传承经典。

此外，双节期间，园区还将举办“伊水游园活动八天乐”抖音挑战赛等线上互动活动。

市民在城市书房享受阅读乐趣

城市书房，读书观影乐陶陶

长期以来，洛龙区十分注重城市书房建设，城市书房也成为洛龙区展示文化魅力的另一个窗口。

如今，在洛龙区，无论是闹市商圈、热门景区，还是街道、社区，您总会不经意遇到一间暖心的城市书房：桌椅、灯光、落地窗，书架、书香、读书人——这是一个可以捧卷阅读的地方。

双节期间，洛龙区将在全区27家城市书房举办读书分享会、公益讲座、观影等活动，丰富市民的文化生活，也让“书香洛龙”阅读品牌引领全民阅读新时尚。

隋唐城遗址植物园，菊月共赏添情趣

春赏牡丹，秋赏菊，是爱花的洛阳人长期养成的习惯。为了满足人们观菊赏秋的需求，为河洛文化旅游节添彩，隋唐城遗址植物园于9月26日至10月18日举行以“古都新生活隋唐绚秋游”为主题的绚秋游园会。

在隋唐城遗址植物园西大门、北大门两个主要入口、中心广场、水景园大草坪等地，造型清新独特、引人入胜的菊花小品，吸引着市民拍照、识菊、赏菊、品菊。

此外，据了解，双节期间，隋唐城遗址植物园还将举办“扶贫购物节”“古风赏月”“隋唐演艺”等活动。

亲子研学，体验古都文化魅力

如果您和孩子、家人对河洛文化、运河文化、牡丹文化、丝路文化感兴趣，那么，洛阳博物馆和“东方博物馆之都”研学营地活动，您不要错过。

据了解，双节期间，洛阳博物馆将针对青少年推出文物品鉴、手工制作、专场讲座等活动，让孩子们了解洛阳、了解中国文化和传统节俗；“东方博物馆之都”研学营地则针对青少年开设了很多研学课程，为孩子们提供一个沉浸式的课堂，引领他们去探索、发现、了解自然、动植物、建筑、历史、文化等知识。

此外，双节期间，洛龙区将在花漫里坊举办“跟着诗词去洛阳，花漫里坊乡村振兴诗词大赛”总决赛；在正大广场、宝龙城市广场、泉舜购物中心开展各种活动，助力商品促销。

丰富多彩的活动，洛龙等着您！

洛龙区双节期间部分精彩活动

1. 溢坡电影村

时间：10月1日至8日

活动：电影人物cosplay街道巡游、第一书记带货直播、洛龙区非遗项目展演

2. 十八屯武艺小镇

时间：10月1日至8日

活动：“呀咕儿童音乐节”“欢乐国庆大市集”“武艺小镇竞秀会”等

3. 伊水游园

时间：10月1日至8日

活动：游园足球赛(10月1日，每队限报15人)、游园马拉松(10月2日)、环园骑行赛(10月3日)、亲子趣味组合运动会(10月4日)、情侣对对碰(10月5日)、亲子寻宝(10月6日)、篮球赛(10月7日)、我和国旗合个影(10月8日)

市民参加以上活动，可现场报名也可以电话报名。联系人：陈瑞晓15538883383、张鹏13783159980；固定电话：0379-65989800

4. 洛龙区城市书房

时间：10月1日至8日

活动：10月1日，全区27家城市书房开展“巧巧手工剪纸”做国旗

10月2日，太康路城市书房“爱影屋”电影放送《我和我的祖国》

10月3日，全区27家城市书房开展“古都新生活”读书分享会

10月4日，兴洛湖城市书房“意外伤害与急救”公益讲座

10月5日，关林城市书房“宋代美食”公益讲座

10月6日，文博公园城市书房“快乐英语角”

10月7日，宜人坊城市书房“非遗薪火我传承”

10月8日，文博公园城市书房“快乐英语角”(记者 张人杰 通讯员 苟华云 文/图)