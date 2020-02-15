“古都新生活 全民读书节”系列活动邀您参加

“全民悦读日”、河洛诗词大会、“最美城市书房”评选活动……近日，洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局联合开展“古都新生活 全民读书节”系列活动，将通过形式多样的全民阅读推广活动，倡导“以文化城，以文育人”的文化新生活，提升全市广大群众热爱读书、品味高雅的文化情趣，推动全民阅读，构建“书香洛阳”，增色“古今辉映、诗和远方”的城市名片。

“全民悦读日”、河洛诗词大会、“最美城市书房”评选活动……近日，洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局联合开展“古都新生活 全民读书节”系列活动，将通过形式多样的全民阅读推广活动，倡导“以文化城，以文育人”的文化新生活，提升全市广大群众热爱读书、品味高雅的文化情趣，推动全民阅读，构建“书香洛阳”，增色“古今辉映、诗和远方”的城市名片。

活动安排如下：

(一)“全民悦读日”活动

活动内容：每月第一个星期六上午，在洛阳市图书馆、少年儿童图书馆、各县(市)区图书馆和“河洛书苑”城市书房，组织开展读书笔记分享、笔会交流活动，每次活动选定一本书作为下次分享活动的讲评书籍，持续推进“书香洛阳”建设。

活动时间：9月—12月，每月第一个星期六上午

(二)“品诗词之韵觅河洛书香”河洛诗词大会

活动内容：举办“品诗词之韵觅河洛书香”河洛诗词大会，重温令人感动的古典诗词，进一步弘扬优秀诗词文化，展示洛阳深厚的文化底蕴和浓厚的书香氛围。

活动时间：10月—11月

(三)经典诵读活动(线上)

活动内容：选取有关河洛文化、黄河文化的古诗词或优秀书籍，邀请、发动知名学者和广大读者开展“经典诵读”活动，录制3—5分钟诵读视频，发布在抖音、快手、微信公众号、百姓文化云等线上媒体，挖掘洛阳文化元素，讲好洛阳故事。

活动时间：9月—12月

(四)河洛大讲堂

活动内容：邀请知名专家、学者开展以黄河文化、河洛文化、国际形势、心理健康等为主题的学术报告讲座，与爱好阅读的洛阳市民面对面交流，分享阅读故事，畅谈阅读感悟。

活动时间：9月—12月

(五)“悦读黄河”主题朗诵会暨“黄河边，我的家”少儿征文比赛

活动内容：从孩子的视角，讲好黄河故事、传承黄河文化，让广大市民和文学爱好者通过活动关注黄河文化及中国优秀传统文化的传承、弘扬和创新。

活动时间：9月—10月

(六)“弘扬传统文化提升文化认知”线上有奖知识竞赛活动

活动内容：联合中国知网河南分公司共同开展“弘扬传统文化，提升文化认知”线上有奖知识竞赛活动，通过活动大力弘扬传统文化，增强社会公众对传统文化的理解和认知，树立大众的文化认同感与自豪感，使传统文化之风在新时代焕发生机与魅力。

活动时间：9月—10月

(七)“阅读推广校园行”活动

活动内容：组织知名作家、阅读推广人等走进学校、幼儿园，开展“我最喜爱的童书评选”“阅读推广校园行”活动，以活动促阅读，让“全民阅读”真正走进校园、进入课堂、深入课堂、深入学生的心灵，营造浓厚的阅读氛围。

活动时间：9月—12月

(八)“书香伴成长”研学活动

活动内容：组织中小学团体到市少儿图书馆开展研学活动，赏《黄河图》剪纸长卷，让孩子们了解黄河流域的地理、历史、人文与民族文化，传承、弘扬黄河文化，建立文化自信；体验特色图书阅览，感受不一样的阅读形式，让阅读变成知识的探索和发现；感受数字(AR、VR)体验，通过一系列的现代化设备体验，增加孩子的学习乐趣，感受科技的魅力。

活动时间：9月—12月

(九)“感触二十四节气”非遗之旅系列活动

活动内容：以体验唤醒体验，以智慧启发智慧，通过“寻找白露，感受节气之美”“品美味——洛阳水席”“走进博物馆——寻找二十四节气相关的文物”等研学活动；“冬日大观察”“书香知节气——二十四节气知识大赛”“二十四节气文化艺术展”“二十四节气洛阳书法名家书法展”等主题活动，激发大家对二十四节气文化知识的热爱，去拥抱自然和传统，去感知生活与节气的关系，去亲近诗歌和哲学，去感悟先民的智慧。

活动时间：9月—12月

(十)“平价图书高雅生活”购书季活动

活动内容：洛阳市新华书店遴选一批当代畅销书籍，摆放在各级图书馆及部分面积稍大的城市书房，开展“买一送一”活动，吸引读者放下手机，拿起书本，激发群众购书、读书热潮。

活动时间：9月—12月

(十一)“最美城市书房”等评选活动

活动内容：通过读者投票、读者累计阅读(借还)图书数量、志愿者累计服务时长等数据，评选出“最美城市书房”“最美读者”“最美文化志愿者”“最美图书管理员”各10名(座)，激发广大读者的阅读热情和广大图书馆工作人员的工作积极性，提高读者的阅读体验和图书馆服务质量，进一步推动“书香洛阳”建设。

活动时间：10月—12月

（洛报融媒记者 李冰 通讯员 李俊杰 文/图）