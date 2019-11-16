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明日至10月2日，“古都新生活·金秋乐居季”主题房展会等您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-29 08:38

　　国庆中秋假期将至，9月30日至10月2日，今秋我市首场覆盖房产消费全行业的大型房展会——“古都新生活·金秋乐居季”主题房展会将在市体育中心凌波湖东广场举行。

　　此次房展会由市住建局主办，洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台承办，市住房保障和房产服务中心、市自然资源和规划局(不动产登记中心)、国家税务总局洛阳市税务局、市住房公积金管理中心、市市场监督管理局及多个相关行业协会共同协办，让逛展市民从中乐享实惠。

　　“智慧小区”建设有啥亮点？新房装修如何“避雷”？公积金和商业贷，哪种贷款更划算？针对群众关心的这些实际问题，此次房展会组委会还将组织相关职能部门，现场设立政务服务区，提供房地产政策咨询等服务，涉及税务、公积金、产权交易、保障性住房等一系列热点领域，方便市民及时了解政策、解决难题。

　　对于有购房意向的市民来说，最关注的莫过于购房的优惠了。市住房保障和房产服务中心相关负责人介绍，参与此次房展会的楼盘将采取多种形式、多种手段，制定专门针对房展会的优惠措施，包括特价房、房价直减、赠送大礼包等。

　　此外，此次房展会还有不少亮点值得关注。展会现场将有大批洛阳本地优质精品楼盘参与展示，精选洛阳优质装饰公司进行现场展示，针对展会各家公司也将推出各类优惠活动。针对商贷、组合贷等问题，展会联合洛阳各大银行开设银行展区，在现场就能解答购房者的各类贷款问题。

　　组委会相关负责人介绍，此次房展会现场还有一个重磅惊喜——“锦鲤就是你”。关注洛阳晚报公众号和洛阳家home公众号，即可领取扫码奖一份。同时，亲临现场参与“告白洛阳”活动还可获得告白奖一份。参加巡展打卡活动，在房展区打卡盖章任意15个楼盘，便可至组委会领取打卡奖一份，包含网红泡泡机一次游玩机会和抽奖券一张，有机会获得888元现金红包。

　　9月30日、10月1日将进行多次抽奖活动，每次抽选88名幸运观展者抽现金红包。(记者 李东慧 通讯员 毛伟 刘飞)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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