@所有人，快来pick你向往的“古都新生活”吧！

乐道微型马拉松团体赛、读书分享会、星光帐篷音乐节、小小考古家选拔赛……“古都新生活”来啦！

乐道微型马拉松团体赛、读书分享会、星光帐篷音乐节、小小考古家选拔赛……“古都新生活”来啦！

8月30日，洛报融媒记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，洛阳市推出“古都新生活，时尚洛阳城”文旅惠民品牌，以夜间带全天，以线上带线下，以直播带实体，以中心带县域，把购、食、文、旅、体等融为一体，推出更潮、更炫、更有范儿的“古都新生活”，让各种潜力活力在河洛大地激发涌流。

“古都新生活，时尚洛阳城”文旅惠民品牌围绕“美食、健康、文化、艺术、品鉴、旅游、娱乐、青春、科技、美丽”十个主题，策划推出系列活动，快来pick你所向往的“古都新生活”吧！

美食新生活——开展“食尚洛阳，轻食光盘”文明用餐行动

活动内容：认真落实习近平总书记关于“坚决制止餐饮浪费行为，切实培养节约习惯”的重要指示精神，开展“古都新生活”文明用餐行动，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

在全市餐饮行业开展“光盘行动”，鼓励适度点餐、光盘行动、公筷分餐、剩菜打包、减少一次性餐具使用等饮食新生活理念；评选50家“美食新生活”餐饮示范店，鼓励研发少油少盐、素食、药膳主题的菜品，引领“轻食”新时尚；在全市机关企事业单位职工餐厅、学生食堂开展“古都新生活”文明用餐行动，推出“食尚洛阳”美食节、河洛传统美食节、非遗美食节；开展“巧媳妇、好老公”家常菜社区评比活动，优胜家庭授予“巧媳妇、好老公”荣誉称号。

健康新生活——举办“健身新理念，健康你我他”全民健康节

活动内容：开展系列体育、健身、康养活动，强身健体、团结互助，培育健康、低碳的健康新生活风尚。

开展“乐走乐道”活动，开展百万市民走乐道、乐道微型马拉松团体赛和个人积分赛等全民健身活动；举办“骑乐无穷”千人自行车骑行赛；开展定向比赛、武术比赛、健身达人比赛、趣味活动比赛、毽球比赛、抖空竹比赛、亲子运动等10余项300场次群众性文体活动；举办“河洛杯”太极拳、太极扇比赛；组织健康卫生专家开展线上、线下卫生健康养生知识讲座、连线问答等知识普及活动；发展汽车运动赛事，组织汽车越野赛、汽车特技表演秀、摩托文化节等活动；挖掘洛阳丰富的体育资源，广泛开展城市广场武术表演和群众性文化活动、体育场地群众街头赛事活动、重点商圈新潮时尚体育等活动；组织各健身俱乐部、业余爱好者参加街舞、健身交谊舞、爵士舞、水兵舞比赛；举办“夕阳红杯”中老年广场舞大赛，组织健身瑜伽秀、瑜伽比赛等活动。

文化新生活——举办“以文化城，以文育人”全民读书节

活动内容：开展系列读书活动、诗词大会，倡导“以文化城，以文育人”的文化新生活。

每月第一个星期六上午在全市“河洛书苑”城市书房统一开展读书笔记分享、笔会交流活动；每月定期组织文史大家、著名作家来洛举办签名售书活动和读者见面会；在全市中小学生持续开展“经典诵读”活动；举办“品诗词之韵，觅河洛书香”洛诗词大会；举办“行走黄河”大型采风活动暨“黄河故事河洛风采”征文大赛；组织“平价图书，高雅生活”购书季活动。

艺术新生活——举办“畅想古都新生活”艺术节

活动内容：开展系列艺术创作、艺术体验、艺术欣赏活动，陶冶身心、美化心灵，培育高尚、优雅的艺术新生活。

围绕“想”，组织书法家协会、作家协会、美术家协会、摄影家协会围绕“古都新生活”开展畅想古都新生活笔会、雅集、写作、绘画创作大赛；

围绕“拍”，鼓励专业摄影师、民间爱好者通过无人机、相机、手机开展“三机”新生活拍客比赛；

围绕“演”，举办传统相声、河洛大鼓与Talk Show(脱口秀)相结合的剧场演出；

围绕“唱”，组织各艺术协会、KTV参加“洛阳好声音”“洛阳有嘻哈”“梨园春洛阳行”唱歌、唱戏活动；

围绕“看”，在定鼎门天街等合适地方组织汽车影院电影放映活动，组织豆瓣影迷电影节；

围绕“玩”，组织剧本杀、密室逃脱、“王者荣耀”“绝地求生”电子竞技比赛等活动；

围绕“秀”，举办洛阳汉服文化艺术节，组织旗袍爱好者开展旗袍秀、模特秀，组织动漫爱好者开展动漫周、cosplay(角色扮演)表演秀等活动；

围绕“赏”，计划邀请国字号院团来洛开展“国家院团演出季”剧场演出活动，丰富市民文化娱乐生活，提升文化鉴赏能力。

品鉴新生活——举办“研学洛阳，读懂中国”研学活动

活动内容：开展“研学洛阳，读懂中国”研学活动，让孩子们走出课堂，走进博物馆、走进大自然，让世界成为孩子的书本。

围绕“最早中国，五都荟洛”研学主题线路，开展二里头夏都遗址博物馆“最早中国”探源之旅研学系列活动；围绕“人文荟萃，洛阳纸贵”“河洛工匠，非遗传承”研学主题线路，开展君子六艺、拓片、造纸、活字印刷、投壶、文物修复、非遗、考古体验等研学活动；围绕“文明之源，根在河洛”研学主题线路，依托隋唐洛阳城景区开展“小小考古家看隋唐”活动等；通过线上和直播，推广“东方博物馆之都”品牌；加大洛阳特色研学课程研发力度，培育一批高质量的研学机构和研学导师。

旅游新生活——举办金秋旅游嘉年华

活动内容：巩固提升旅游“六要素”(吃、住、行、游、购、娱)各个业态，依托河洛文化旅游节，根据市民游客旅游的动机和体验需求，探索完善“新六要素”(商、养、学、闲、情、奇)，围绕新业态开展旅游新生活。

培育一批新型旅游业态和网红消费场所；开展“洛阳人游洛阳”活动，依托洛阳旅游年票组织年票直通车活动，将黄河文化、古都文化、东方博物馆之都、大运河等旅游线路和年票景区相结合，开发专题旅游产品让游客在互动、体验中了解河洛地区的文化底蕴；举办第三届中原国际文化旅游产业博览会、古今辉映诗和远方16小时大型线上直播活动等20项主体活动、9项专项活动和14项县区联动活动，不断提升市民生活品位，拉动节会经济和文旅消费；市县联动，举办传统开笔礼拜师礼、多彩秋趣节、红叶文化旅游节、徒步登山节、杜康文化旅游节暨封坛大典、农民丰收节等活动。

娱乐新生活——举办“嗨FUN洛YOUNG”曲艺节

活动内容：通过娱乐艺术活动的熏陶，丰富市民的艺术生活，提升群众艺术鉴赏能力。

举办“豫见快手，嗨在洛阳”快手网红音乐会，打造“文旅+音乐”和“网红+市民”的城市欢乐节；组织洛阳本土曲艺、音乐人将传统艺术与时尚、潮流的乐器、乐队等艺术表现形式融合创作、同台献艺；结合各地文化符号和内涵，全市各地因地制宜举办草坪美食节、啤酒音乐节、星光帐篷音乐节等活动；优化国有剧场、报告厅等场所的运作机制，鼓励戏剧、开展各类小剧场演出，让小众艺术形式走入大众新生活。

青春新生活——举办“敢青春，真我秀”青春节

活动内容：动员青年群体和驻洛高校学生，通过青春节系列活动释放年轻活力、畅享新的生活。

鼓励在洛大学生开展“走下网络，走出宿舍，走向操场”行动，依托学生组织、学生社团参与或举办大学生街舞、轮滑、演讲、辩论、曲艺、健身等活动；依托快手平台，开展#快拍洛阳#快手话题挑战赛；在文博体育公园举办青少年轮滑速滑比赛，在万安山航空飞行营地开展空中滑翔体验，在定鼎门天街举办千人青少年围棋比赛；举办大中专在校生健身操比赛；每周末常态化举办街头篮球、足球、滑板、平衡车等青少年喜闻乐见的街头体育赛事。

科技新生活——开展“科技让生活更美好”科普活动

活动内容：开展“科技让生活更美好”科普活动，通过科普大讲堂、科普大篷车、科学工厂等形式，让科学技术走进社区、走进广场、走进校园。

举办“老同志，新玩法”主流科技知识讲座，让广大市民尤其是中老年群体共享科技创新成果；有关企业通过线上、线下多种形式推广5G、物联网、无人驾驶、智能家居等知识的普及和推广，引领科技时尚，扩大居民消费；举办洛阳市青年创新创业大赛，并根据青年创客特点组织交流学习、团队建设、头脑风暴等活动。

美丽新生活——举办“幸福家庭，美丽城市”创建活动

活动内容：通过建设“幸福家庭”激活每个社会细胞的活力，让新生活的阳光普照这座美丽的城市。

开展“五美家庭”评选活动，鼓励以家庭为单位开展亲子DIY、香道、茶道、插花、亲子运动会等活动；开展“美丽家园”爱国卫生运动，改善居住环境、共创美好家园；开展“美好生活”垃圾分类活动；开展洛阳市文明交通“五不一让”专项整治行动。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 周亚伟）